Инна Белень рассекретила, что сделала с кольцом от 'Терена' после расставания, и показала интимное письмо, которое писала 'холостяку'

Победительница 13 сезона реалити "Холостяк" Инна Белень призналась, что сделала с кольцом от главного героя проекта Александра "Терена" Будько после разрыва отношений. По словам волонтера, она больше не носит украшение, однако до сих пор хранит его у себя дома.

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Об этом бывшая избранница ветерана русско-украинской войны рассказала в проекте "По хатах". Волонтер призналась, что держит у кровати маленькие вещи, которые сохраняют воспоминания о романтическом шоу.

"Из всех колец вот это Сашино. Я не знаю, что теперь с ним делать. Возможно, в ломбард и на ВСУ", – высказалась победительница "Холостяка".

Несмотря на то, что Инне Белень и Александру Будько не удалось построить романтические отношения, волонтер до сих пор сохраняет воспоминания с проекта. Так, например, в тумбе у кровати девушки лежат приглашения на свидания от "Терена". Она также показала интимное письмо, что написала ветерану российско-украинской войны на шоу во время одного из съемочных дней, который совпал с датой, когда защитник потерял конечности. К сожалению, тогда передать записку "Терену" не удалось. Однако, как отметила Инна Белень, позже она все же показала послание экс-бойфренду.

"Саша, сегодня такая дата, я думаю о тебе. Мне бы хотелось тебя как-то поддержать. Жаль, что я не могу быть рядом. Надеюсь, что ты не грустишь и рядом важные тебе люди. Целую и обнимаю", – говорилось в письме.

Напомним, что через месяц с выхода последнего выпуска шоу "Холостяк 13", а именно 4 февраля, Александр Будько и Инна Белень официально подтвердили расставание. Они вышли на связь в сети и отметили, что испытывали искренние чувства друг к другу, однако дальше решили "двигаться отдельно".

Ранее OBOZ.UA писал, что "Терен" рассекретил, как долго ему нельзя рассказывать секреты "Холостяка" после окончания шоу.

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