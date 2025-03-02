Победители Евровидения 2024 NEMO перенесли концерт в Украине: появилась точная дата

Артисты NEMO, в 2024 году принесшие Швейцарии победу на Евровидении, объявили о переносе своего концерта в Киеве. Выступление, которое должно было состояться 7 марта 2025 года в клубе Atlas, перенесено на 10 октября.

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Сначала исполнители отменили свой концерт, однако пообещали, что объявят точную дату проведения позже. Изменения в расписании связаны с творческими планами артистов. Об этом сообщил организатор концерта NEMO в Instagram.

"Мы знаем, как сильно вы ожидали этого весной, и как много для нас означает встреча с вами и выступление перед вами. Но в прошлом году мы осознали важную вещь: большие дела требуют времени. В безумном ритме после Евровидения у нас было всего три недели для написания и продюсирования новых песен – этого недостаточно для альбома, о котором мы мечтаем. Сейчас мы посвящаем следующие месяцы именно музыке и миру, который мы создаем и в который влюбляемся. Мы уверены, что вы тоже его полюбите", – признались исполнители.

Организаторы сообщили, что все приобретенные билеты остаются действительными. То есть, зрители не должны совершать никаких дополнительных действий, ведь билеты автоматически переходят на новую дату – 10 октября 2025 года.

Новость о том, что NEMO впервые выступит в Украине появилась еще в июне 2024 года во время фестиваля Atlas United. Победители Евровидения сообщили, что планируют концерты в Киеве и Греции, а позже добавили эти страны в список своих будущих выступлений.

Цена билетов на украинский концерт NEMO варьировалась от 1300 до 5000 гривен в зависимости от категории мест.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что организаторы Евровидения анонсировали новый "Кодекс поведения" для участников после прошлогодних скандалов.

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