Победители Евровидения 2024 сняли провокационный клип с Jerry Heil и другими участниками конкурса. Видео

Победители песенного конкурса Евровидение 2024, небинарное лицо Nemo, выпустили новый сингл под названием "Eurostar". В эксцентричном и несколько провокационном клипе, раскрывающем главных героев в новых красках, засветились и другие участники шоу, в том числе украинская певица Jerry Heil. Исполнители познакомились в Мальме, где проходило Евровидение в этом году, и неоднократно радовали поклонников совместными коллаборациями.

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Эпизодические роли в ярком видео получили Luna (Польша 2024), Windows95Man (Финляндия 2024), Сильвестер Белт (Литва 2024), Bambie Thug (Ирландия 2024). Согласно Instagram-странице Nemo, песня вдохновлена реальным путешествием между Парижем и Лондоном, которое они совершили в июле. Певцы также описывают трек как "размышления об их жизни за последние пять месяцев".

Jerry Heil поздравила друзей с премьерой и поделилась фотографиями закулисья съемок в столице Великобритании. "Nemo пригласили меня сняться в клипе на их трек "Eurostar", который я впервые услышала еще летом, во время того, как мы писали фит (который вы тоже скоро услышите)", – написала украинка в Telegram. По словам певицы, они с победителями конкурса пришли к мнению, что это первое Евровидение, которое настолько сплотило участников. Она отметила, что поддержка на сцене переросла в дружбу вне конкурса.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как изменилась звезда Евровидения 2024 Jerry Heil, песни которой обожают в Европе. В начале карьеры Яна Шамаева (настоящее имя) из Василькова под Киевом только создавала каверы на всемирно известные хиты. Подробности – смотрите здесь.

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