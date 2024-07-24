Jerry Heil и победитель Евровидения 2024 Nemo вместе спели Virgin Maria на фестивале в Швейцарии. Видео

Украинская певица Jerry Heil и победитель песенного конкурса Евровидения 2024 Nemo выступили на швейцарском музыкальном фестивале Luzern Live. Исполнители вместе исполнили песню Virgin Maria из нового альбома украинки.

Видео дня

Об этом стало известно с Instagram-страницы Nemo. Друзья вместе провели время за кулисами и в студии звукозаписи, создав интригу для фанатов. На видеоролике можно увидеть, как участники Евровидения играют на барабанах, смеются вместе с Jerry Heil и, наконец, поют на одной сцене.

Перед зрителями украинская исполнительница выступала в розовом легком платье, декорированном корсетом, которое она надела вместе с синими джинсами. В то время как Nemo выбрали для фестиваля лонгслив коричневого оттенка с контрастными светлыми рукавами, добавив к луку серые брюки на низкой посадке.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что победители Евровидения 2024 года Nemo приедут в Украину с концертом: где и когда состоится выступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!