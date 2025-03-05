'Не может выйти из головы': представительница Польши на Евровидении 2025 оценила песню от Украины

Польская певица Юстина Стечковская, которая представит свою страну на Евровидении 2025, выразила восхищение конкурсной песней от Украины. Она призналась, что один из фрагментов настолько впал ей в душу, что не может от него избавиться.

Видео дня

До Евровидения 2025 остаются считанные месяцы, и страсти вокруг песенного конкурса только разгораются. Однако поляки в восторге от конкурсной песни от Украины. Отметим, что нашу страну представит группа Ziferblat с треком Bird of pray. Видео с пением любимого фрагмента песни Юстина Стечковская опубликовала в TikTok.

"Застрял в моей голове фрагмент этой классной песни и не может выйти!" – поделилась певица.

Этим фрагментом была часть из первого куплета: "Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка".

В комментариях под видео украинцы были поражены голосом певицы, а также пожелали победы на Евровидении 2025.

"Какая королева!"

"Юстина, твое пение – просто рай для ушей! Желаю тебе победы на Евровидении".

"Голос просто невероятный".

"Человек с изысканным вкусом".

"Невероятный голос!"

"Лучший представитель Польши на Евровидении за всю историю".

У Юстины Стечковской, которая в этом году будет представлять Польшу на престижном конкурсе в Базеле, уже есть опыт выступления на Евровидении. В 1995 году она сражалась за победу с песней Sama, но заняла 18 место. Ее возращение стало громким событием для польской музыкальной сцены.

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