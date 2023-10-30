'Победитель должен быть другим': украинцы в сети выбрали своего фаворита среди финалистов 'Голосу країни-13'

Победителем 13-го сезона шоу "Голос країни", которого определили в прямом эфире путем зрительского голосования 29 октября, стал 25-летний ветеран российско-украинской войны Михаил Панчишин (Ptashkin) из команды Артема Пивоварова. Впрочем, не все зрители согласились с этим результатом. В сети разразилась дискуссия, часть участников которой считает, что победы больше заслуживает Кристина Старикова из команды Юлии Саниной.

Девушка преодолела два этапа в финале, однако попасть в решающий поединок и побороться за главную победу ей уже не удалось. Многие комментаторы возмущаются по этому поводу, о чем откровенно пишут на странице "Голосу країни" в Instagram. OBOZ.UA решил рассказать, что известно о фаворитке пользователей сети и ее пути на проекте (чтобы посмотреть фото и видео, докролльте до конца страницы).

Кристина – одна из самых молодых участниц этого сезона. Девушке всего 17 лет. Она – уроженка небольшого города Мирнограда Донецкой области. Из-за постоянной опасности юная вокалистка перебралась в Киев.

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"Я всегда шла по этому пути. Выступала на всех местных праздниках. Сейчас из-за близкой линии фронта возле моего города и активных боевых действий я живу в Киеве. Я пытаюсь жить свою жизнь, но это очень сложно. Я каждую минуту скучаю по своему дому. Для меня большая гордость представлять Донетчину на такой большой сцене. Мечтаю спеть гимн Украины на сцене Мирнограда", – рассказывала участница еще на этапе слепых прослушиваний.

С первого выпуска Кристина стала фавориткой для многих фанатов шоу. И это неудивительно – ее мощный голос развернул к себе все четыре тренерских кресла. Пошла девушка в команду Юлии Саниной, между ними сразу возникла связь. Зрители до сих пор считают, что тренер и ее подопечная очень похожи между собой, как снаружи, так и по темпераменту.

Старикова уверенно преодолевала все этапы этого сезона. Особенно ярким стало ее выступление на кроссбаттлах, когда участница спела украинскую народную песню "Ой, ти жайворонку". Эту композицию девушка выбрала неспроста. Дело в том, что ее бабушка и дедушка исполняли эту песню в родной Донецкой области и в свое время были очень известными исполнителями в регионе. Так что Кристина хотела напомнить зрителям, что Донбасс всегда был и остается украинским.

Это выступление вокалистки признали одним из сильнейших во всем сезоне, а тысячи зрителей убедились – именно так звучит голос страны.

В финале Кристина пела сначала победный хит Евровидения-2019 Arcade нидерландского певца Duncan Laurence, а во втором этапе вышла на сцену вместе с тренером – в дуэте они исполнили сингл "Мелодія" группы The Hardkiss.

Пройти в следующий этап финального сражения девушке уже не удалось. После оглашения результатов последнего голосования и оповещения о том, что победителем стал Михаил Панчишин, многие комментаторы выразили свое несогласие. Они заявили, что именно Старикова была достойна победы, ведь ее голос, по мнению отдельных комментаторов, был объективно сильнее.

Напомним, OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию финала. Все подробности прямого эфира – читайте здесь.

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