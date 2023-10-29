Финал 'Голосу країни-13': где смотреть и как голосовать за участников шоу. Онлайн-трансляция

В воскресенье, 29 октября, в эфире 1+1 стартовал последний выпуск "Голосу країни-13", съемки которого впервые в истории проекта проходят в Польше при поддержке польского вещателя TVP. Начался финал, в котором восемь вокалистов из четырех команд будут бороться за звание победителя первого европейского сезона. Участников ждет три этапа, в течение которых те конкурсанты, за которых будут меньше голосовать зрители, будут выбывать из проекта.

OBOZ.UA следит за эфиром и ведет текстовую онлайн-трансляцию, собирая в материале ключевые события выпуска. Сразу отметим, что из-за изменившихся правил в финале в этом сезоне от разных команд представлено разное количество участников.

Иван Клименко попытается довести до победы фольклористику Стасю Чабан, а Артем Пивоваров – ветерана полномасштабной войны Михаила Панчишина с позывным Ptashkin. У тренерок Нади Дорофеевой и Юлии Саниной по три участника в командах. У первой это защитник Украины Юрий Городецкий, уличный музыкант Роман Панченко и украинка армянского происхождения Майрамик Авоян. У второй – 16-летний Владислав Пелих, певица Кристина Старикова и основательница украинского хора в Германии Галина Печенежская.

Видео дня

Начался финал с совместного выступления всех тренеров. Они подготовили мощный номер, спев вместе саундтрек этого сезона со следующими строками: "Голос надій, сміливих мрій, вічно живий".

Первый этап

Восемь финалистов споют новые песни, которые они еще не исполняли на проекте. После закрытия линий для голосования четверо лучших, по мнению зрителей, певцов пройдут в следующий этап.

Открылись линии для голосования

Проголосовать можно разными способами:

в приложениях "Киевстар ТВ" и "1+1 видео";

отправить смс по номеру 7576 с цифрой любимого участника;

позвонить по номеру 09009000, добавив в конце номер понравившегося финалиста.

Стоимость SMS-сообщения или звонка составляет 7,44 грн. Звонки и SMS будут доступны только на территории Украины.

Майрамик Авоян (Надя Дорофеева)

Открывать финал представился случай украинке армянского происхождения из Канева Майрамик Авоян. Она спела всемирно известный хит, победную песню Евровидения-2012 Euphoria шведской певицы Лорин. Тренер 18-летней исполнительницы Дорофеева посоветовала подопечной принять участие в нацотборе на Евровидении.

Стася Чабан (Иван Клименко)

Неординарная участница из команды Ивана Клименко, обладающая уникальным голосом и являющаяся мультиинструменталисткой, спела хит выпускника шоу "Голос. Діти" YAKTAK – "Уночі". Участница добавила песне собственного особого звучания и смогла удивить зрителей.

Кристина Старикова (Юлия Санина)

Снова на "Голосі країни" звучит хит Евровидения. В этот раз композиция Arcade нидерландского певца и победителя европейского вокального конкурса в 2019 году Duncan Laurence. 17-летняя участница из маленького городка в Донецкой области в очередной раз поразила зрителей и тренеров силой своего голоса.

Юрий Городецкий (Надя Дорофеева)

Воин ВСУ, защищающий Украину на фронте с оружием в руках, спел в первом этапе финала легендарную украинскую композицию "Місто спить" Квитки Цисык. Надя Дорофеева в очередной раз поблагодарила своего подопечного за его искренность и призвала украинцев поддержать защитника-вокалиста.

Новость дополняется...

Второй этап

Четыре участника, не изменяя традициям предыдущих сезонов, споют в дуэте со своими тренерами. После всех выступлений телезрители выберут двух вокалистов, которые будут соперничать за звание победителя.

Третий этап

Два участника споют на сцене композиции, с которыми пришли на слепые прослушивания и сумели развернуть к себе тренерские кресла.

Ранее OBOZ.UA также писал о самых ярких выступлениях на первых кроссбатлах. Военный хит от ветерана и эмоциональное исполнение "Фортеці Бахмут" – слушайте по ссылке. Также мы писали об эмоциональных и сильных выступлениях участников второго полуфинала. На сцену также вышел украинский защитник, заставивший тренеров и зрителей плакать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!