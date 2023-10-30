Победитель 'Голосу країни-13' Михаил Панчишин и его тренер Артем Пивоваров отказались от кубка

25-летний ветеран войны РФ против Украины Михаил Панчишин, известный под позывным и псевдонимом Ptashkin, ставший победителем "Голосу країни-13", и его тренер Артем Пивоваров решили не оставлять кубок триумфаторов себе. Артист и его подопечный анонсировали благотворительный аукцион, на котором собираются разыграть знаменитую статуэтку.

Об этом Панчишин и Пивоваров рассказали в интервью "Сніданку з 1+1". Исполнители также уточнили, куда будут переданы вырученные с аукциона средства.

Так, по словам звездного тренера-победителя, деньги пойдут на адресную помощь защитникам Украины, в частности, подразделению "Боевых Бобров", в составе которых под Бахмутом воевал и сам Михаил.

"Эмоции зашкаливают, потому что мы придумали классную штуку", – прокомментировал Панчишин решение отдать кубок.

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Пивоваров же более структурированно объяснил: "Мы хотим официально объявить, что этот кубок мы разыграем на наших официальных страницах в соцсетях. Пожалуйста, следите. Хотим обратиться к многомиллионной аудитории украинцев. Эти средства будут направлены на адресную поддержку наших военных и непосредственно подразделению Михаила "Боевых Бобров".

Также звездный тренер и его подопечный поделились мечтами и планами на будущее. Вместе они уже готовят общий трек, который выйдет в рамках проекта Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Это будет песня на поэзию живой украинской легенды Лины Костенко. К певцу и ветерану присоединятся другие участники из команды Артема.

Впрочем, главная мечта победителей связана, конечно, совсем не с музыкой.

"Наша общая мечта одна на двоих и она распространяется на миллионы украинских сердец. Мы действительно верим искренне в нашу победу, мечтаем об этом каждый день. Мне Михаил постоянно говорил о том, что на этом проекте он чувствовал себя живым, когда он вернулся из зоны боевых действий. И потому я призываю украинцев: давайте сделаем так, чтобы после победы каждый защитник, который вернется домой, чувствовал себя живым", – заметил Пивоваров.

А Ptashkin обратился к соотечественникам с метким советом-установкой: "Военный, возвращающийся после окопов, после боевых действий, ему очень трудно стать гражданским. В плане, ему ничего не хочется. И только друзья, наставники вытаскивают его на какое-то дело... Ты утром просыпаешься, тебе ничего не хочется, но постепенно тебя вытаскивают, ты включаешься. Люди, которым ты веришь, вдыхают в тебя жизнь. Я бы очень хотел, чтобы каждый военный, когда возвращался, чтобы его друзья и родные обращали на это внимание, занимали его каким-то делом, заинтересовывали и вытаскивали таким образом, реабилитировали военных".

Напомним, OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию финала. Все подробности прямого эфира – читайте здесь.

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Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как на победу Ptashkin отреагировали украинцы. Не все зрители остались довольны финальным результатом, о чем откровенно писали в комментариях, называя этот сезон "разочарованием" и "несправедливостью". Что не понравилось людям и какими аргументами защищали Панчишина его болельщики – читайте по ссылке.

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