Платье Дакоты Джонсон просто упало во время интервью, но звезда '50 оттенков серого' выкрутилась. Видео

Звезда "50 оттенков серого", американская актриса Дакота Джонсон попала в неловкую ситуацию на вечернем шоу Jimmy Kimmel Live. Во время разговора с ведущим металлическая бретелька звезды неожиданно отцепилась от платья.

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Джонсон умело выкрутилась: ей пришлось поддерживать верхнюю часть наряда руками. Конфуз не стали вырезать из шоу, а зрители обратили внимание на профессионализм актрисы.

"Часть вашего платья только что упала. С вами все хорошо?" – спросил звезду Джимми Киммел. "Мое платье просто… оно просто упало", – со смехом ответила Дакота. Гостья была одета в черное платье с металлическими деталями, украшенными цветочными элементами, служившими лямками. Одна из бретелей, кажется, сломалась, из-за чего Джонсон пришлось держать ее на месте.

"Ну, я просто подержу", - сказала она. Ведущий пошутил, что звезде нужно было "удержать важную роль", на что актриса возложила обе руки на грудь, чтобы придержать одежду. Джонсон сумела держать бретели на месте до конца интервью, отвечая на вопрос о своем будущем фильме.

Это не первая "гардеробная неудача" Дакоты на вечерних программах. В январе 2022 года актриса с трудом сидела в своем красном мини-платье во время появления вThe Late Late Show с Джеймсом Корденом. Джонсон скрестила ноги и положила руки на верхнюю часть бедер.

Тогда ведущий заметил ее дискомфорт и спросил: "Ты в порядке? Ты в порядке? Хочешь мою куртку?" Знаменитость игриво ответила: "Я в порядке. Ничего такого, чего бы никто еще не видел", вероятно, имея в виду свои откровенные сцены в роли Анастасии Стил во франшизе "50 оттенков серого".

В 2016 году, принимая награду за любимую драматическую киноактрису на церемонии вручения премии People's Choice Awards, звезда также пошутила после того, как ее короткий топ Armani Privé Couture расстегнулся на сцене.

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