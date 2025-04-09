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Певица Ольга Старовойт, которая родила четверых детей во время войны, поразила историей рождения двойни под обстрелами

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
813
Певица Ольга Старовойт, которая родила четверых детей во время войны, поразила историей рождения двойни под обстрелами

Украинская певица и волонтер Ольга Старовойт, которая стала мамой четырех детей во время войны, призналась, как решилась родить наследников в такой нелегкий период. По словам исполнительницы, она всегда была настроена на позитив, однако не все роды прошли спокойно. Двойня появилась на свет под обстрелами.

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Об этом волонтер рассказала в интервью, что обнародовала на своем YouTube-канале. Она отметила: невзирая на все сложности, счастлива, что стала многодетной матерью.

Певица Ольга Старовойт, которая родила четверых детей во время войны, поразила историей рождения двойни под обстрелами
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"У меня все дети рождены во время войны. Морально подойти к этому очень сложно. Ты принимаешь решение, где уверен в своих возможностях, но не можешь гарантировать завтрашний день. Но так как я человек, который имеет положительные эмоции и всегда верит в то, что все будет хорошо, я решилась на это. Считаю, что многие женщины должны решать, что это правильно. Мы не можем останавливаться, должны идти вперед несмотря ни на что. Наши дети будут брать с нас пример", – высказалась певица.

Певица Ольга Старовойт, которая родила четверых детей во время войны, поразила историей рождения двойни под обстрелами

Как отметила Ольга Старовойт, ей не было слишком сложно решиться на рождение первенца, ведь тогда было только начало войны. Она призналась, что с каждым последующим пополнением в семье была все спокойнее и увереннее, хотя и сталкивалась с непростыми ситуациями.

Певица Ольга Старовойт, которая родила четверых детей во время войны, поразила историей рождения двойни под обстрелами

"Двойня родилась под обстрелами. Но по отношению к четвертому ребенку я даже не задумывалась, потому что знала, что все будет хорошо. Для меня это стало своеобразным испытанием", – поделилась Старовойт.

Певица Ольга Старовойт, которая родила четверых детей во время войны, поразила историей рождения двойни под обстрелами
Певица Ольга Старовойт, которая родила четверых детей во время войны, поразила историей рождения двойни под обстрелами

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