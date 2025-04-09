Певица Ольга Старовойт, которая родила четверых детей во время войны, поразила историей рождения двойни под обстрелами

Украинская певица и волонтер Ольга Старовойт, которая стала мамой четырех детей во время войны, призналась, как решилась родить наследников в такой нелегкий период. По словам исполнительницы, она всегда была настроена на позитив, однако не все роды прошли спокойно. Двойня появилась на свет под обстрелами.

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Об этом волонтер рассказала в интервью, что обнародовала на своем YouTube-канале. Она отметила: невзирая на все сложности, счастлива, что стала многодетной матерью.

"У меня все дети рождены во время войны. Морально подойти к этому очень сложно. Ты принимаешь решение, где уверен в своих возможностях, но не можешь гарантировать завтрашний день. Но так как я человек, который имеет положительные эмоции и всегда верит в то, что все будет хорошо, я решилась на это. Считаю, что многие женщины должны решать, что это правильно. Мы не можем останавливаться, должны идти вперед несмотря ни на что. Наши дети будут брать с нас пример", – высказалась певица.

Как отметила Ольга Старовойт, ей не было слишком сложно решиться на рождение первенца, ведь тогда было только начало войны. Она призналась, что с каждым последующим пополнением в семье была все спокойнее и увереннее, хотя и сталкивалась с непростыми ситуациями.

"Двойня родилась под обстрелами. Но по отношению к четвертому ребенку я даже не задумывалась, потому что знала, что все будет хорошо. Для меня это стало своеобразным испытанием", – поделилась Старовойт.

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