Звезда 'Женского врача' в третий раз стал отцом: преждевременные роды начались после ракетного обстрела

Семья украинского актера, звезды сериала "Женский врач" Сергея Киселя стала больше еще одного человека. 21 ноября знаменитость третий раз стал отцом, ведь его жена родила девочку.

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Об этом артист рассказал для проекта "ЖВЛ представляет". Он показал первое фото с новорожденной дочерью и признался, что у его любимой начались преждевременные роды.

"Мы совсем не ожидали, что рожать придется так рано. Планировали на начало декабря, но 21 ноября, когда выезжали с паркинга после ракетного обстрела, у жены внезапно отошли воды – и все началось. Как назло, 20-го, 22-го и 23-го у меня были выходные, а вот 21-го, когда жена начала рожать, я работал полную смену на проекте. Я просто не находил себе места, потому что с первыми двумя сыновьями присутствовал на родах и помогал, хотя бы своим присутствием", – поделился актер.

Сергей Кисиль не рассекретил, как супруги решили назвать маленькую дочь. Знаменитость вообще не любит делиться деталями своей личной жизни, так что даже имя его любимой остается тайной для поклонников.

Известно лишь, что артист состоит в браке с избранницей в течение 9 лет. Супруги воспитывают двух сыновей. Сейчас мальчикам 9 и 5 лет. Когда пара решилась завести третьего ребенка, мечтали о рождении дочери.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Монатик случайно назвал пол третьего ребенка, который долго держали в тайне.

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