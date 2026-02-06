У певицы Даши Майоровой нашли опухоль, которая стремительно увеличивается: нужна операция

Украинская певица Даша Майорова рассказала поклонникам, что врачи обнаружили у нее в груди опухоль. За четыре месяца новообразование увеличилось почти на 2 сантиметра, поэтому медики порекомендовали артистке удалить его хирургическим путем.

Исполнительница отметила, что опухоль является доброкачественной, поэтому не несет угрозы ее жизни. Об этом Майорова рассказала на личной странице в Instagram.

Сперва певица вышла на связь в Stories, где показала фотографию с больничной койки. Как поделилась Даша Майорова, она уже несколько недель живет с осознанием того, что имеет в груди опухоль. Артистка отметила, что сделала биопсию – процедуру для диагностики онкологических заболеваний, однако больше подробностей о проблемах со здоровьем раскрывать не стала.

Этим сообщением Майорова изрядно напугала фанатов, ведь они начали предполагать, что артистка больна раком. Чтобы прекратить распространение недостоверной информации, певица удалила Stories и опубликовала отдельное видео, где подробно рассказала о состоянии своего здоровья.

По словам Даши Майоровой, около четырех месяцев назад она сделала мастопексию – операцию по уменьшению и подтяжке груди. Перед тем, как лечь под нож хирурга, исполнительница прошла обследования, которые показали, что у нее есть небольшая киста. Это новообразование никак не мешало артистке, более того, могло исчезнуть само по себе. Однако из-за большого количества стресса, связанного с войной и творческой деятельностью, у артистки произошел гормональный сбой, который усугубил ситуацию.

"Мне сказали, что у меня есть фиброаденома (доброкачественная опухоль молочной железы – Ред.). Она никак не мешает. Некоторые живут с ней 20 лет, и все нормально. Но мне сразу сказали, что нужно ее удалить. Она появилась в течение 4 месяцев, и приобрела уже немалый размер. Мне делали биопсию, это было ужасно, но сделали для того, чтобы точно знать, что опухоль доброкачественная. Чтобы я легла на операционный стол, мне ее чик, и все", – сказала певица.

