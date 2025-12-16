Анджелина Джоли впервые показала шрамы после мастэктомии

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые публично продемонстрировала шрамы после профилактической двойной мастэктомии (хирургическая операция по удалению молочной железы), появившись на обложке французского Time. Для съемки актриса позировала в наряде с открытыми плечами и широким вырезом для рук, а также в черном платье с глубоким декольте, прикрывая грудь ладонью – жест, который был сдержанным, но в то же время красноречивым.

Именно фотографам она фактически впервые позволила увидеть последствия операции, сопроводив это откровенным интервью о борьбе с онкологическим риском. В частности, в последнее время Джоли почти не выбирала одежду, открывающую зону под мышками и ближе к груди, будто пряча самое ценное для нее.

Появление Джоли на обложке приурочено к премьере фильма "Кутюр", где она исполнила главную роль девушки, которая узнает о раке молочной железы. Но сама актриса использовала эту платформу для гораздо более важного послания.

Анджелина Джоли напомнила, что тема рака молочной железы для нее "очень личная". Ее мать, Маршелин Бертран, умерла от рака груди и яичников в 2007 году в возрасте 56 лет. Осознавая свой высокий риск (она является носительницей мутации гена BRCA1), актриса приняла решение о профилактической двойной мастэктомии в 2013 году, а в 2015-м – удалила яичники и фаллопиевы трубы.

В интервью Time France Джоли подчеркнула, что показать шрамы решила сознательно. По ее словам, это способ поддержать женщин, которые проходят похожий путь, и напомнить о важности ранней диагностики. Актриса подчеркнула, что доступ к генетическому тестированию и профилактическим обследованиям должен быть не привилегией, а базовой возможностью для женщин с повышенным риском.

"Я делюсь этими шрамами со многими женщинами, которых люблю. И меня всегда трогает, когда я вижу, как другие женщины делятся своими. Я хотела присоединиться к ним, зная, что Time France будет делиться информацией о здоровье груди, профилактике и знаниях о раке молочной железы", – объяснила свое решение показать личное актриса.

Она также напомнила об общественном резонансе, который вызвало ее признание в 2013 году. После публикации колонки в The New York Times медики и медиа фиксировали резкий рост интереса к BRCA-тестированию и профилактическим осмотрам. Это явление впоследствии получило название "эффект Анджелины" и стало примером того, как публичная откровенность может влиять на поведение людей в сфере здравоохранения.

Символическая татуировка

Отдельное внимание на новых фотографиях привлекла татуировка ласточки над грудью, которая стала хорошо заметной. Клинический психолог Джошуа Клапов в комментарии таблоиду The U.S. Sun объяснил, что образ птицы символизирует освобождение от бремени и движение вперед, а размещение татуировки именно в зоне, связанной с мастэктомией, является сознательным акцентом на принятии измененного тела.

Клапов также отметил, что выбор простого и легкого символа для одной из самых уязвимых частей тела подчеркивает зрелость этого жеста. По его мнению, Джоли могла бы разместить татуировку где угодно, однако сделала это именно там, куда ранее были направлены страхи и боль, связанные с операцией.

Еще в 2013 году актриса подробно описывала сам процесс мастэктомии, отмечая, что шрамы небольшие и расположены близко к соскам, которые удалось сохранить. Тогда она подчеркивала, что для ее детей эти изменения не имеют пугающий вид – они видят лишь маленькие следы операции.

"Я могу сказать своим детям, что они не должны бояться потерять меня из-за рака молочной железы. Отрадно, что дети не видят в моем теле никаких изменений, которые напугали бы их. Они могут видеть мои маленькие шрамы, и этим все сказано", – рассказывала Джоли.

