Первый выход в свет. Лиля Ребрик показала стильный лук самой младшей дочери Адель

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, только 3 месяца назад родившая дочь Адель, чуть ли не с первых дней после родов вышла на работу, а ныне на всяческие события берет с собой младшую дочь. В таком юном возрасте ребенок уже посетил свое первое мероприятие – родительский форум – в милом розовом образе.

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Юлия Ребрик пытается подбирать модные луки для дочери, которые действительно очаровывают. В большинстве своем на девочке почти невозможно увидеть голубые или темные вещи. На фото, которое телеведущая опубликовала в Instagram, ребенок, по всем канонам, в розовом слипе с цветочками.

На голову Ребрик надела повязку с большим белым бантиком в цветочный принт, а на ноги – пудровые носки с фатиновыми рюшами.

"Наш первый выход Адельки в мир. Принарядились, красивый наряд достали и вперед – покорять мир. Тем более и событие, на котором мы были, – идеально подходит!" – рассказала Ребрик.

Похоже, ребенок не ожидал увидеть огромное количество взрослых и незнакомых для нее людей, что было заметно с эмоций на лице. Однако на фотосессию все же согласилась, хоть и коротенькую.

Сама телеведущая также пришла в соответствующем стиле – надела объемный костюм кофейного цвета и добавила несколько украшений в виде цепочки и длинных сережек.

Что интересно, даже коляска шла под образ мамы и дочери – была пудрового цвета. Стоит отметить, что ранее Ребрик публиковала фото с этим "транспортом", люлька которого была черного цвета.

В комментариях к фотоподборке подписчики звезды были в восторге от образов, а среди них появились известные личности украинского шоу-бизнеса:

"Какие красивые", – написала актриса Анна Кошмал.

"Вы такие очаровательные! Увлекаюсь не только вашей красотой, но и жизненными ценностями".

"Боженька, какие же вы красивы! Вы с рождения третьей дочери стали еще лучше, хотя и раньше я вами любовалась всегда".

"Лилия, какая вы красивая! Невероятная женщина".

"Она как сладенькое пирожное".

"Эта Андреевна, ну просто!"

"Бозе. Лиля! У меня сейчас диабет начнется от этой сладкой бубочки".

Напомним, у супругов Лилии Ребрик и Андрея Дикого 15 марта родилась третья дочь. Девочку назвали Аделина. После родов ведущая обновила цвет волос и похвасталась видео в новом образе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лилия Ребрик показала, как поздравляла новорожденную дочь с 3 месяцем жизни. Звезда "гламурно" нарядила ребенка и устроила ей памятную фотосессию.

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