Лилия Ребрик показала нежный фемели-лук на прогулке с тремя дочками

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик восхитила сеть нежными кадрами своих первых прогулок с новорожденной дочкой Адель. Звезда с младенцем и двумя старшими дочерьми – Дианой и Полиной – показали фемели-лук во время отдыха на свежем воздухе.

Фото и видео появились в Instagram многодетной мамы, где собрали десятки тысяч лайков. Лилия Ребрик поделилась с подписчиками, что активности – неотъемлемая часть досуга ее семьи.

"Мы семья активна и дети всегда с нами. И все тонкости планирования времени между работой и детьми уже изучили! А чаще всего дети и работа у нас связаны: Диана и Полина были свидетелями всех наших съемок, выступлений, тренировок, спектаклей. Так будет и с Аделькой", – написала ведущая.

Вместе с двумя дочерьми они облачилась в образы пастельного розового цвета. На маме был пудровый спортивный костюм и белая дутая жилетка.

Диана и Полина имели одинаковые наряды – нежно-розовые юбочки и длинные белые гольфы. Старшая дочь Ребрик накинула белую куртку, а ее младшая сестра гуляла в верхней одежде с едва уловимым фиолетовым оттенком.

Даже у маленькой Адель в коляске было розовое одеяло, будто завершая семейный лук.

Ранее Лилия Ребрик показывала, что после родов решила обновить оттенок волос и добавила к своему блонду розовый подтон. Посмотреть фото можно по ссылке.

Напомним, третья дочь актрисы – Адель – родилась 15 марта в 18:51. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см. Лилия Ребрик выписалась из роддома 21 марта. Как прошел этот день для звезды – читайте в материале.

Также OBOZ.UA писал, что ведущая устроила для новорожденной дочери первую в жизни профессиональную фотосессию. Как выглядела Адель – смотрите по ссылке.

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