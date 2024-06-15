Лилия Ребрик показала, как поздравляла 'гламурную' новорожденную дочь с третьим месяцем жизни. Фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, недавно крестившая третью дочь Аделину, показала празднование по случаю ее третьего месяца жизни. Звезда "гламурно" нарядила ребенка и устроила ей памятную фотосессию.

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Артистка нежно назвала кроху "клубничкой" и организовала для нее тематический праздник. Фото с дочерью она показала в своем Instagram.

"Адель сама в шоке, что ей уже три месяца", – пошутила Лилия Ребрик.

Она выбрала для дочери бежевое боди с розовыми и красными ягодками, гармонировавшими с бантиками на ножках и голове Адель. Ведущая вспомнила, что хотела растить третью дочь без гламурных вещей, но не удержалась.

Для семьи также подготовили небольшой десерт – торт с зеленым кремом, сладкими клубничками и надписью: "3 месяца". С сладостями и ребенком ведущая устроила нежную фотосессию.

Она обнимала, целовала Адель и гуляла с детской коляской на свежем воздухе. Семейными кадрами артистка поделилась с подписчиками.

К слову, это не первая профессиональная фотосессия в жизни маленькой девочки. Как только она родилась, Ребрик доверила эту миссию фотографу, которая раньше работала с детьми знаменитости.

Как писал OBOZ.UA, телеведущая через три недели после родов вернулась на съемочную площадку. Подписчики спрашивали ее, как многодетная мама успевает делать все свои дела, а звезда заверила, что все не так легко, как кажется на экране.

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