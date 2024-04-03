Лилия Ребрик изменила цвет волос после рождения третьего ребенка. Фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая несколько недель назад стала мамой третьей дочери, решила обновить имидж. Звезда покрасилась и показала фото с новым цветом волос.

Она осталась блондинкой, но несколько изменила оттенок. Фотографии появились в ее Instagram и собрали много положительных отзывов.

Над образом ведущей и многодневной матери колдовал колорист и парикмахер Владимир Швайдецкий. Артистка оставила его отметку, но сильный ветер так и не позволил ей показать укладку.

Как можно заметить на кадрах, пряди Лилии Ребрик после процедуры переливались розовым оттенком. Такую покраску иногда называют клубничным блондом.

В комментариях подписчики звезды заметили, что ей очень подходит новый, теплый цвет. "Вы такая очаровательная. Какой красивый цвет волос. Он вам очень подходит", – написали фанаты.

Напомним, третья дочь актрисы – Адель – родилась 15 марта в 18:51. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см. Лилия Ребрик выписалась из роддома 21 марта. Как прошел этот день для звезды – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что ведущая устроила для новорожденной дочери первую в жизни профессиональную фотосессию. Как выглядела Адель – смотрите по ссылке.

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