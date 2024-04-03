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Лилия Ребрик изменила цвет волос после рождения третьего ребенка. Фото

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
1,0 т.
Лилия Ребрик изменила цвет волос после рождения третьего ребенка. Фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая несколько недель назад стала мамой третьей дочери, решила обновить имидж. Звезда покрасилась и показала фото с новым цветом волос.

Она осталась блондинкой, но несколько изменила оттенок. Фотографии появились в ее Instagram и собрали много положительных отзывов.

Над образом ведущей и многодневной матери колдовал колорист и парикмахер Владимир Швайдецкий. Артистка оставила его отметку, но сильный ветер так и не позволил ей показать укладку.

Лилия Ребрик изменила цвет волос после рождения третьего ребенка. Фото

Как можно заметить на кадрах, пряди Лилии Ребрик после процедуры переливались розовым оттенком. Такую покраску иногда называют клубничным блондом.

Лилия Ребрик изменила цвет волос после рождения третьего ребенка. Фото

В комментариях подписчики звезды заметили, что ей очень подходит новый, теплый цвет. "Вы такая очаровательная. Какой красивый цвет волос. Он вам очень подходит", – написали фанаты.

Напомним, третья дочь актрисы – Адель – родилась 15 марта в 18:51. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см. Лилия Ребрик выписалась из роддома 21 марта. Как прошел этот день для звезды – читайте в материале.

Лилия Ребрик изменила цвет волос после рождения третьего ребенка. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что ведущая устроила для новорожденной дочери первую в жизни профессиональную фотосессию. Как выглядела Адель – смотрите по ссылке.

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