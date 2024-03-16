Ведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий в третий раз стали родителями и показали фото из роддома: как назвали дочь

Украинская 42-летняя актриса и ведущая Лилия Ребрик с мужем-хореографом Андреем Диким в третий раз стали родителями. Звезда родила дочь, которую назвали Адель.

Многодетные родители показали фото из роддома в Instagram. Лицо девочки не раскрыли, но продемонстрировали крошечную руку новорожденной.

"Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастлива, доченька", – написали звездные супруги.

Судя по информации на браслете, ведущая родила накануне в 18:51. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см.

Звезд поздравили коллеги: Юрий Горбунов, Григорий Решетник, Настя Цымбалару, Валентина Хамайко, Ольга Атанасова и другие. Подписчики также присоединились к поздравлениям.

Напомним, что Лилия Ребрик сообщила о беременности не сразу. Украинцы узнали радостную новость в октябре прошлого года, но нашлись те, кто обвинил артистку в рождении третьего ребенка ради "спасения" мужа.

В интервью OBOZ.UA ведущая рассказала, почему с войной оставила квартиру в Киеве, как относится к неожиданным, а порой – совсем неуместным комментариям поклонников и когда планирует вселиться в дом, который купила с мужем до вторжения РФ.

Как писал OBOZ.UA, за несколько месяцев до родов Лилия Ребрик все еще работала. Почему она так долго не оставляла рабочие дела, будучи беременной, звезда рассказала нашей редакции.

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