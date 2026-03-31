Историческое решение: организаторы Евровидения устроят еще один конкурс в другой части мира. Список стран-участниц

Европейский вещательный союз (EBU) официально объявил о запуске нового международного песенного конкурса – "Евровидение: Азия". Первый в истории гранд-финал азиатской версии Евровидения состоится 14 ноября 2026 года в столице Таиланда Бангкоке.

Организаторы уже подтвердили участие первых десяти стран и раскрыли формат конкурса, который во многом будет повторять классическое Евровидение. Анонс появился на официальных страницах музыкального шоу.

"Азия, ты готова? Самый знаменитый музыкальный конкурс мира приезжает в Азию, и он станет громче, ярче и масштабнее, чем когда-либо. От национальных отборочных шоу по всей Азии до прямой трансляции гранд-финала в Бангкоке, полного света, звука и безудержной энергии – именно здесь объединяется весь регион", – объявили в EBU.

Речь идет о первом масштабном расширении формата Евровидения за пределы Европы. В конкурсе примут участие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые представят собственных артистов с оригинальными песнями.

Отбор участников будет проходить через национальные конкурсы, а победителя будут определять по результатам голосования жюри и зрителей в соотношении 50 на 50.

В своем анонсе организаторы отметили, что новый конкурс имеет целью объединить регион через музыку и создать платформу для культурного обмена. Гранд-финал в Бангкоке обещают провести традиционно в формате масштабного телевизионного шоу с прямой трансляцией, а остальная часть мира сможет посмотреть его на официальном YouTube Евровидения.

"В 2026 году "Евровидение: Азия" объединит артистов и зрителей со всего региона, чтобы отпраздновать оригинальную поп-музыку, творчество и смелые живые выступления. Каждая страна-участница проведет собственное национальное отборочное шоу. Каждый артист представит свой музыкальный стиль. Каждый голос будет иметь значение. Это больше, чем просто шоу. Это движение. Объединенные музыкой. По всей Азии", – отметили организаторы.

По состоянию на март 2026 года участие в первом "Евровидении: Азия" уже подтвердили десять стран. Среди них:

Южная Корея

Таиланд

Филиппины

Вьетнам

Малайзия

Камбоджа

Лаос

Бангладеш

Непал

Бутан

Ожидается, что список участников будет расширяться. Организаторы не исключают присоединения других стран региона на следующих этапах подготовки.

Идея создания азиатской версии Евровидения не является новой. Впервые о ней заговорили еще в 2008 году, когда EBU анонсировал возможность проведения конкурса в Азии под другим названием. Впоследствии в 2016 году к разработке формата присоединилась австралийская телекомпания SBS вместе с продакшн-компанией Blink TV. Тогда планировалось провести первый конкурс уже в 2017 году, однако запуск неоднократно переносился из-за организационных и политических трудностей.

После этого проект фактически был заморожен до 2021 года. Новый этап разработки начался после передачи прав компании Voxovation, которая специализируется на адаптации формата Евровидения для разных регионов мира. В 2025–2026 годах подготовка активизировалась, а в марте 2026 года был сделан официальный анонс с конкретной датой и городом проведения.

