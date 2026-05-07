Впервые с 1998 года: фаворитам Евровидения 2026 разрешили нарушить одно из правил шоу

Участникам Евровидения 2026 Linda Lampenius & Pete Parkkonen впервые за почти три десятилетия позволили нарушить одно из главных технических правил конкурса. Представительница Финляндии Линда Лампениус сыграет на скрипке вживую во время выступления в Вене (Австрия).

Видео дня

Европейский вещательный союз (EBU) официально согласовал это исключение после репетиций, сообщает общественный вещатель страны yle.

Последний раз живые инструменты были полноценной частью Евровидения еще в 1998 году, когда конкурс проходил с оркестром. Уже с 1999-го организаторы перешли на систему предварительно записанного музыкального сопровождения, а на сцене вживую остался только вокал.

Финляндию в этом году представляют Линда Лампениус и Пит Паркконен с песней Liekinheitti. Во время номера Лампениус будет исполнять скрипичные партии вживую, хотя по действующим правилам инструментальные партии обычно звучат с фонограммы.

Как сообщает источник, артистка еще в апреле обратилась к EBU с просьбой разрешить живое исполнение. Окончательное решение было принято после второй репетиции в Вене 6 мая. Организаторы подтвердили, что технически номер можно реализовать без рисков для трансляции.

Сама Лампениус заявила, что хотела, чтобы зрители услышали "настоящий звук скрипки", а не запись. После одобрения EBU артистка вместе с вокалистом отметили в Instagram, что команда "стала частью истории" Евровидения.

"Для нас большая честь и мы очень благодарны за то, что стали частью истории. После бесчисленных репетиций, испытаний и обсуждений мы с гордостью сообщаем, что Линди Лампениус разрешено и она будет исполнять партии со скрипкой вживую на сцене Евровидения. Нам приносит огромную радость то, что ее голос прозвучит через звуки скрипки в самую важную ночь в мире музыки", – написал Пит Паркконен.

Запрет на живые инструменты существует из-за особенностей телевизионного производства конкурса. Перерывы между выступлениями длятся около минуты, и за это время организаторам сложно полностью настроить звук для разных музыкальных инструментов. Именно поэтому на Евровидении десятилетиями используют записанные инструментальные дорожки.

Из-за этого многие артисты лишь имитировали игру на сцене. В частности, победитель Евровидения 2009 Александр Рыбак выступал со скрипкой, однако в трансляции звучала запись. Аналогично действовали участники с гитарами, барабанами или саксофонами.

Одним из немногих современных исключений стало выступление итальянца Лучио Корси в 2025 году, которому разрешили вживую играть на губной гармошке. А в 2022 году представитель Великобритании Сэм Райдер заранее записал партию электрогитары и лишь имитировал соло в финале номера Space Man.

Сейчас Финляндия входит в число фаворитов Евровидения 2026 по прогнозам букмекеров. Первый полуфинал конкурса состоится 12 мая в Вене, второй – 14 мая, где выступит Украина, а гранд-финал – 16 мая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие еще запреты существуют на Евровидении. Они касаются абсолютно разных аспектов выступлений: от декораций до возраста певцов, за нарушение которых можно с легкостью потерять шанс триумфовать на главной сцене Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!