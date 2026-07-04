"Пенсию трачу на чулочки и корсеты". 64-летняя актриса Лариса Руснак рассмешила историей о своих расходах

Народная артистка Украины Лариса Руснак призналась, что пенсия для нее является ощутимой финансовой поддержкой. В то же время 64-летняя актриса с юмором рассказала, что недавно потратила эти деньги на совершенно неожиданные вещи – чулки и корсет.

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Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. По словам Руснак, необычные расходы были связаны с ролью в постановке Театра Франко.

"Пенсия для меня сегодня – это ощутимая поддержка. Конечно, я ее чувствую. Кстати, недавно со мной произошла забавная история. Для спектакля "Мария Стюарт" нужно было подобрать красивое белье и заказать качественный корсет, чтобы все выглядело эстетично. Корсет шили в мастерской, а это совсем недешевая вещь", – рассказала актриса.

Именно тогда, по словам народной артистки, она неожиданно осознала, на что ушли ее пенсионные выплаты: "И в какой-то момент ловлю себя на этой мысли и начинаю смеяться: "Пенсию теперь трачу на чулки и корсеты". А потом подумала: ну, это неплохо. Значит, в моей жизни есть новые роли и желание выходить на сцену красивой. Пусть пенсия идет именно на это".

Артистка также призналась, что никогда не умела жить по четкому финансовому плану и не слишком хорошо ориентируется в денежных вопросах. "Я вообще очень плохо разбираюсь в финансах. Бывает, стою у кассы, кассирша называет сумму, я могу протянуть кошелек, чтобы она взяла нужные купюры. Раньше бывало, что раздаю деньги, помогаю кому-то, а потом понимаю: мне самой не хватает даже на самое необходимое", – призналась Лариса Руснак.

Полное интервью с Ларисой Руснак читайте на OBOZ.UA здесь.

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