"С гордостью объявляю". Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион раскрыла размер пенсии и призналась, на что тратит деньги

Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион, которая уже много лет продолжает активно гастролировать, откровенно рассказала о своих доходах после выхода на пенсию. Артистка призналась, что не стесняется озвучивать сумму ежемесячных выплат, ведь всю жизнь работала официально.

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В интервью OBOZ.UA Наталья Фалион раскрыла размер своей пенсии, который составляет 10,5 тысяч гривен. Артистка также рассказала, откуда еще получает доход и на что сегодня без сожаления тратит деньги.

"Я всегда говорю: если когда-нибудь перестану петь, то смогу прожить на пенсию. Я всю жизнь официально работала, поэтому и ее размер озвучиваю с гордостью – десять с половиной тысяч гривен", – говорит Наталья Фалион.

По словам артистки, кроме пенсии у неё есть еще один стабильный доход – шесть земельных паев, которые сдает в аренду: "Это тоже доход".

Артистка признается, что с годами ее отношение к деньгам изменилось. Говорит, что уже давно не гонится за новыми вещами или модными покупками: "У меня очень простые потребности. Самое главное – чтобы были здоровье, работа, семья и возможность петь. У меня никогда не было желания постоянно что-то менять только потому, что это модно. Новая мебель, шторы, покрывала... Вот диванам у меня уже лет пятнадцать. И что? Они удобные, красиво выглядят. В этом году разве что ковер на полу заменила, его еще мама с папой покупали".

"Машина у меня давно, – продолжила певица. – Первую купили после того, как ушел из жизни отец. Он оставил нам немного денег, мы добавили свои. Потом продали ту машину, купили другую. Потом еще одну. А нынешняя машина, пожалуй, уже со мной надолго, менять не собираюсь. Села за руль в 54 года. Просто поняла, что мне это нужно. Концерты, поездки, дела – автомобиль дает свободу".

В то же время есть то, на что артистка никогда не жалеет денег: "Я люблю отдыхать большой компанией. Как только собираемся ехать, сразу же собирается человек десять из родных. Ничего экстраординарного – Турция, Египет. Но больше всего я люблю возить куда-нибудь внуков (их у певицы – семеро. – Ред.). У них сейчас непростое детство из-за войны, поэтому хочется, чтобы они хоть немного сменили обстановку, получили приятные впечатления", – поделилась Наталья Фалион.

Полное интервью с Натальей Фалион читайте на OBOZ.UA здесь.

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