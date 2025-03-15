'Обсчитали нас': стало известно, какую пенсию получают народные артисты Украины Зибров, Кудлай и Попович

Эстрадный певец Павел Зибров рассекретил размер пенсии, которую получают некоторые народные артисты Украины. По словам звезды, сумма его ежемесячной выплаты от государства составляет 8500 гривен, Аллы Кудлай ровно на одну тысячу больше, а вот Иван Попович получает меньше денег, чем коллеги.

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Об этом 67-летняя знаменитость рассказал в интервью для проекта "Наодинці". Он отметил, что государственные звания совершенно не влияют на размер пенсии.

"Около 8,5 тысячи гривен в месяц. Некоторые удивляются, но хочу сказать, что у Ивана Поповича еще меньше, у Аллы Кудлай на тысячу больше. То есть это не играет роли, что ты народный или не народный, легенда или не легенда, профессор или не профессор. Так обсчитали, как говорится, нас. Наши официальные зарплаты обсчитывали, потому что мы же работали в государственных структурах на официальной зарплате. Проценты в пенсионный фонд вот такие", – поделился артист.

По мнению Павла Зиброва, он смог бы нормально жить только не свою пенсию, если бы у него не было других источников дохода. Звезда объяснил, что имеет у дома огород и ему нравится за ним ухаживать.

"У меня огород. У меня возле загородного дома есть грядочка картофеля, свеклы, моркови, лука. У меня прекрасный садик, и я люблю обрезать его, подпитывать, собирать, а потом угощать всех", – отметил певец.

Однако Павел Зибров откровенно заявил, что пока не планирует покидать свою концертную деятельность. Исполнитель хочет продолжать работать, а не просто сидеть на одном месте без дела.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Маски-шоу" ошарашил размером своей пенсии и рассекретил необычные источники доходов.

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