Отныне – сэр Дэвид: король Великобритании посвятил экс-футболиста Бекхэма в рыцари. Фото и видео

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм получил одну из самых высоких наград Великобритании — рыцарский титул. Церемония состоялась в Виндзорском замке, где награду ему вручил лично король Чарльз III.

50-летнего Бекхэма отметили за выдающиеся заслуги в спорте и благотворительности. Об этом сообщает ВВС и the guardian.

Для этого особого момента он выбрал элегантный серый костюм, созданный его женой Викторией, которая сопровождала его на церемонии. По словам спортсмена, вдохновением для образа стал сам король.

"Он, пожалуй, самый элегантный мужчина из всех, кого я знаю. Я посмотрел его старые фото, показал жене и сказал: "Вот так я хочу выглядеть", — с улыбкой рассказал новоиспеченный сэр Дэвид.

Бекхэм признался, что получение рыцарского звания стало для него "самым гордым моментом жизни".

Для парня из лондонского Ист-Энда, который вырос в Лейтонстоуне, стоять здесь, в Виндзорском замке, перед Его Величеством — это что-то невероятное. Это момент, которым я горжусь больше всего!, — сказал он после церемонии.

Кроме футбольного наследия, Бекхэм уже более 17 лет активно занимается благотворительностью. Он является послом доброй воли ЮНИСЕФ и поддерживает десятки социальных инициатив.

"Я делаю это не потому, что должен, а потому, что это важно. Мы можем менять мир, просто используя свой голос", — подчеркнул сэр Дэвид.

