'Пожалуйста, оставайтесь вместе всегда'. Дэвид и Виктория Бекхэмы растрогали сеть фото на 26-ю годовщину свадьбы

Ровно 26 лет назад, 4 июля 1999-го, британская певица Виктория Бекхэм и бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм официально связали себя узами брака. По случаю годовщины свадьбы звездные супруги решили поделиться с поклонниками серией фотографий, которые сделали за время совместной жизни.

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Влюбленные показали как архивные снимки, где предстали перед камерой еще совсем юными, так и более свежие кадры. Трогательный пост появился на личной странице спортсмена в Instagram.

"26 лет назад ты сказала мне "Да". С годовщиной и спасибо за то, что подарила мне наших прекрасных детей и построила жизнь, которую мы имеем вместе. Я люблю тебя, Леди Бекхэм", – написал знаменитость.

На большинстве фотографий Дэвид и Виктория Бекхэмы нежно обнимают или целуют друг друга. Заметно, что за годы супружеской жизни между ними не потухла искра, ведь, находясь рядом, с их лиц не исчезают улыбки.

Совместные фотографии пары не оставили равнодушными пользователей сети. Подписчики Дэвида Бекхэма написали под постом кучу комментариев и пожелали им навсегда оставаться вместе:

"С годовщиной свадьбы прекрасную пару".

"Иконы. Пожалуйста, оставайтесь вместе навсегда".

"Вы – символ любви. Вы показали, что если у вас есть настоящая любовь, то возможно провести всю жизнь с одним человеком. В моих глазах вы – пара мечты, будьте здоровы, оставайтесь вместе до конца жизни".

"Я верю в любовь из-за вас".

Напомним, что Виктория и Дэвид Бекхэмы устроили роскошную свадебную церемонию в замке Латтреллстоун в Ирландии. На торжественном мероприятии присутствовали всего 29 гостей, в том числе бывшие коллеги певицы по группе Spice Girls и товарищи спортсмена по командам "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. А вот на свадебный банкет пара пригласила 230 человек. За время совместной жизни звезды стали родителями четырех детей: Бруклина, Ромео, Круза и Харпер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктория Бекхэм ошеломила выбором платья для свидания с мужем в Париже.

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