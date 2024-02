Откуда взялся флешмоб 'Тобі 21' и как выглядели MamaRika, Грешнова, Мозговая и другие звезды в этом возрасте

Соцсетями Facebook и Instagram "завирусился" флешмоб Let's see you at 21 (с англ. – "Посмотрим на тебя в 21"). Его суть проста: пользователь должен на своей странице опубликовать фото, сделанное в соответствующем возрасте. Откуда у тренда растут ноги? Его основал 43-летний Дамиан Рафф из Аризоны (США). Он поделился в Instagram фотографией, где смакует пиво, как только ему исполнилось 21. Тогда для него это было большое событие! Ведь в Штатах именно с этого возраста людей считают взрослыми, и официально разрешено употреблять алкоголь.

В сети есть и другие версии относительно "целей" флешмоба, отнюдь не связанных с ностальгией: для обучения и прогресса искусственного интеллекта или для спецслужб России (для сбора частной информации). Фактчекеры "По той бік новин" опровергли это. Выходит, #21 – очередной интерактив для пользователей интернета, который вышел далеко за пределы США. К нему присоединились и украинцы: в частности, известные режиссеры, актеры, певцы, политики и музыканты. Предлагаем в материале OBOZ.UA посмотреть на то, как в 21 год выглядели некоторые из них.

1. MamaRika

Сегодня Анастасия Кочетова выступает под псевдонимом MamaRika, а когда-то на шоу "Фабрика зірок. Суперфінал" она была известна как Эрика. Именно на тот период припадает ее 21-летие. Тогда это была брюнетка со стрижкой боб и насыщенным макияжем глаз, которая в большинстве своем носила дерзкие наряды.

2. Елена Мозговая

50-летняя украинская продюсер Елена Мозговая в Facebook поделилась своим фото, где в 21 год выступает на сцене. Тогда она была одета в ярко-желтое атласное платье, а волосы украсила цветами такого же насыщенного цвета. "Красивая в желтом платье", "Как по мне, только немного изменилась", "Действительно, вам желтый цвет к лицу", "Совсем не изменилась, только стала еще красивее", – написали в комментариях подписчики.

3. Артем Чех

Популярный украинский писатель, а с 2015 года и военнослужащий 38-летний Артём Чех присоединился к флешмобу #21. Он на странице Facebook обнародовал атмосферные фото: рядом со скалой, на фоне города и стоя на корточках на табурете. И написал: "Предательство Мороза, этого вы не найдете в Яндексе, 3-5 прочитанных книг в неделю, Крым, Бастардо Inkerman. Верните это все, я рассчитаюсь".

4. Иван Малкович

Украинскому поэту и директору издательства А-ба-ба-га-ла-ма-га Ивану Малковичу, на чьих книгах росли многие из нас, сейчас 62 года. Он также решил порадовать подписчиков фотографией с юности. "Мой 21. Где-то в родных горах", – написал автор, очевидно, намекая на горы в Ивано-Франковской области, откуда он родом.

5. Даша Трегубова

43-летняя украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова показала больше, чем требовали условия флешмоба. "Хм, #21 говорите? Открыла ящик Пандоры – архивы. На каком фото вы бы меня не узнали?", – написала лукаво она. Действительно, за много лет знаменитость почти не изменилась. На всех фотографиях узнаваема.

6. Анна Саливанчук

38-летняя украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук так и не смогла определиться, какое фото выставить для флешмоба #21. Поэтому решила удивить подписчиков чем-то другим – видео из серии фотографий. "Ты – украинская Анджелина Джоли", "С годами становишься только лучше", "Как будто из какой-то сказки", – засыпали звезду комплиментами в комментариях.

7. Любава Грешнова

35-летняя актриса Любава Грешнова тоже захотела поностальгировать, и свое 21-летие назвала "лучшим в жизни". "В нем произошло все возможное и только хорошее. В 21 я нормально зажгла... Первые главные роли, старт "Зважених", будни на СТБ, первые обложки, первые интервью и тотальное непонимание происходящего", – поделилась воспоминаниями звезда в посте с фото, где только начинала свой путь в мир кино и шоубиза.

