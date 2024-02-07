Жизнь продолжается: 7 украинских звезд, решившихся на беременность во время полномасштабной войны

Украине уже почти два года приходится воевать со страной-террористкой – Россией. Новая реальность – постоянные обстрелы, сирены, которые, кажется, воют непрестанно и туманное представление того, "а что же будет дальше". А, впрочем, жизнь продолжается! Украинцы в нелегкое время находят свою любовь, играют свадьбы и... решаются на пополнение в семье. Так, одни рожают первенцев, а другие – становятся многодетными родителями.

Предлагаем узнать, какие украинские звезды, несмотря на страх касательно будущего, забеременели после начала полномасштабной войны. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Лилия Ребрик

42-летняя актриса и телеведущая Лилия Ребрик в марте 2024 года станет многодетной мамой. Сейчас она с мужем, хореографом Андреем Диким, воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Диану и 6-летнюю Полину. А кто же будет третьим? Тоже девочка! В ноябре 2023-го звезда опубликовала в Instagram трогательные фото с гендер-пати, где рядом с семьей красуется округленным животиком. "Папа-ювелир! Говорят, что когда рождаются девочки – то к миру!" – подписала Лилия публикацию.

2. Алла Костромичева

Украинская супермодель и основательница шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромичева 14 мая 2023 года порадовала подписчиков в Instagram прекрасной новостью: "Мы благословлены вторым ребенком. С днем матери! Я сделаю все возможное, чтобы ты родилась в лучшем мире". На фото она позировала в полупрозрачном платье бренда Moodstories.

Вскоре после этого, 29 июня, у 37-летней модели и ее мужа, бизнесмена, американца итальянского происхождения Джейсона Капоне, родилась девочка. Теперь у супругов двойное счастье: они воспитывают 6-летнего сына Сальваторе и дочь Аврору.

3. ONUKA

В 2021 году Наталья Жижченко, более известная как певица ONUKA, в откровенном интервью Маше Ефросининой призналась, что не хотела заводить детей. "На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хотя они уже в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками", – сказала звезда.

Так, ONUKA и ее муж, продюсер Евгений Филатов, стали родителями сына Саши. На этом не остановились! В начале июля 2023 года пара подарила жизнь еще одному ребенку. На этот раз у них родилась дочь Лина. И как им удалось долгое время скрывать беременность? Неизвестно.

4. Джамала

40-летняя украинская певица крымскотатарско-армянского происхождения Джамала 3 февраля 2024 года в Instagram поделилась с поклонниками радостным известием. Она с мужем Бекиром Сулеймановым в третий раз станут родителями! У них уже есть двое общих сыновей: 5-летний Эмир-Рахман и трехлетний Селим-Гирай. "При надежде. Это настолько глубоко… и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. Имею в себе Надежду, Веру и огромную Любовь!" – написала звезда под фото, где нежно обнимает округлый животик.

5. Луна

33-летняя украинская певица Луна (настоящее имя – Кристина Бардаш) 11 января 2024 года родила сына Никиту. "Наслаждаюсь каждой секундой вместе… это большое счастье для всей нашей семьи!" – написала молодая мама под снимком, где позирует с обнаженным округлым животиком.

Напомним, что у Кристины есть сын Георгий от экс-мужа, продюсера Юрия Бардаша. Вскоре, в 2021-м, она вышла замуж за музыканта Александра Волощука, который стал отцом второго ребенка. На протяжении второй беременности певица частенько "баловала" подписчиков фотографиями в стиле ню, демонстрируя, как меняется ее тело с каждым месяцем.

6. Светлана Тарабарова

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова 19 апреля 2023 года стала многодетной мамой. Артистка родила девочку, которую назвала Полиной, и в тот же день написала в Instagram: "Доченька, как мы тебя ждали! Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории...". Также исполнительница вместе с мужем, режиссером Алексеем Бондарем, воспитывает сына Ивана и дочь Марию.

7. Алина Блажкевич

Звезда "Женского квартала" Алина Блажкевич 21 ноября 2023 года сообщила, что ждет ребенка. "У меня маленькие новости. Я "при надії". "При надії", что скоро наша семья станет немного больше и шумнее. "При надії", что все будет хорошо. "При надії", что токсикоз не вернется. Такие у меня дела", – подписала актриса фото с округленным животом. Итак, ждем пополнения в семье Алины и ее избранника Романа Блажкевича, с которым познакомилась на шоу "Лига смеха". Кто у них будет – пока актриса держит в тайне.

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