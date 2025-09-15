Сын Василия Зинкевича впервые пролил свет на семейную драму в жизни маэстро: что произошло между ним и женой и почему певец сам воспитывал детей

Сын легендарного украинского певца Василия Зинкевича, Василий-младший, впервые рассказал о семейной драме, глубоко отразившейся на жизни маэстро. В 1980-х годах жена Людмила Витковская якобы бросила его, оставив один на один с двумя маленькими сыновьями.

Видео дня

Долгие годы Василий Зинкевич хранил молчание о своем браке, длившемся с 1980 года. Коллеги певца лишь намекали на "глубокую личную драму". Слова Василия-младшего в интервью "Громадському" частично подтверждают эти слухи.

"Мама и папа частенько ездили на гастроли, Василием и его младшим братом Богданом тогда занимались родственники. А когда родители разъехались, ребятами занимался папа", – пересказали журналисты источника слова Василия-младшего.

Василий Зинкевич – отец и наставник

После развода Василий Зинкевич полностью посвятил себя воспитанию сыновей. Василий-младший вспоминает, что отец был для них настоящим наставником.

"Отец добивался, чтобы мы с братом всегда были загружены учебой и не имели времени отвлекаться. Мы даже на каникулах в Великобритании занимались в летней языковой школе. Я не скажу, что был отличником, так, середнячком – хорошистом. Отец был очень настойчивым, ставя перед нами задачи, нацеливая на результат", – делится воспоминаниями Василий.

Главным наставлением Зинкевича-старшего было шутливое "учиться, потому что если не будешь учиться, то разве что волам хвосты крутить будешь". Это правило стало жизненным кредо для его сыновей, которые видели в отце пример ответственности и трудолюбия. Сам Василий-младший, следуя примеру отца, получил высшее образование в Киеве, став графическим дизайнером.

Песня "Соколята" как отголосок этой драмы

Развод Зинкевича глубоко потряс его окружение. Поэт и композитор Вячеслав Хурсенко, зная об этой истории, за 40 минут написал песню "Соколята", посвященную Василию Зинкевичу и его сыновьям. Однако певец отказался ее исполнять, объясняя, что ему якобы "не хватит сил проживать эту историю снова и снова".

В конце концов песню исполнил сам Хурсенко, представляя ее как "правдивую печальную историю одного хорошего и талантливого человека".

До сих пор остается загадкой, что произошло с женой Василия Зинкевича после развода, и почему она покинула семью. В сети ходят слухи, что она уже давно живет за границей. Сам Василий Зинкевич никогда не комментировал эту ситуацию, а его личная жизнь после брака остается закрытой темой для обсуждений.

Ранее OBOZ.UA писал, что старший сын Василия Зинкевича поразил зал и президента мощной речью на вручении "Национальной легенды". Военный Третьей отдельной штурмовой бригады вышел на сцену, чтобы поздравить отца с почетной наградой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!