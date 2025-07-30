'Думаю, это уже не секрет'. Коллега Василия Зинкевича раскрыл личную тайну из его биографии и объяснил, почему артист избегает публичности

Известный украинский музыкант Дмитрий Гершензон, один из ключевых участников легендарной группы "Свитязь", вспомнил сотрудничество с выдающимся Василием Зинкевичем. Певец много лет был солистом группы.

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В интервью OBOZ.UA Дмитрий Гершензон объяснил, почему артист много лет ведет закрытый образ жизни и избегает разговоров с прессой. А также раскрыл неожиданный факт из его биографии – официальная дата рождения Василия Зинкевича отличается от настоящей.

На вопрос, почему артист не выходит на связь даже в свой день рождения, его коллега ответил: "Он не отвечает на звонки не только журналистам – никому. Мы всегда знали, что первого мая, на его день рождения... Хотя, думаю, это уже не секрет: на самом деле он родился 30 апреля. Просто в те времена – 1945 год – его мама почему-то решила записать на день позже. И вот каждое 1 мая, еще до эпохи мобильных телефонов, когда были только стационарные, мы пытались дозвониться, поздравить. А вдруг возьмет трубку? Никогда! Еще когда была жива его мама, он прятался в деревне. Ну вот такое у него отношение".

Дмитрий Гершензон также вспомнил историю, как его поздравлял с днем рождения Василий Зинкевич: "Василий Иванович, когда приезжал в Киев, всегда останавливался в гостинице "Украина". Как-то звонит мне оттуда, чтобы поздравить с днем рождения. Я говорю: "Вы знаете, что одна минута со стационарного телефона стоит шесть долларов? Почему не позвонить через WhatsApp?". А он: "Ой, я не знаю, что это такое... Не хочу, еще тут что-то понажимаю". И целый час разговаривает со мной. Я разволновался: "Василий Иванович, у вас же нет таких гонораров!" А он: "Ничего-ничего". Тогда еще его упрекнул: "Вот вы меня поздравляете, а я вас не могу, потому что не берете трубку. "Я все равно знаю, что ты со мной", – ответил. Но после того случая он уже научился поздравлять коротко. Его сын Богдан пишет мне: "Дима, папа вам передает, что благодарит за все".

Гершензон говорит, что Зинкевича в родном Луцке знают не только как артиста, а как чрезвычайно простого, человечного человека: "Еще когда я там жил, знакомая рассказывала: зашел Зинкевич в гастроном, а там – очередь женщин. Он стал в конец. Увидели его: "Василий Иванович, идите вперед!" – "Нет-нет". И что вы думаете? Выстоял всю очередь. Я больше не встречал такого известного артиста, который бы не то что не пользовался своей популярностью, а даже смущался, когда его узнают. Скромность Зинкевича очень естественна".

"В 90-х годах в Луцке начала работать студия звукозаписи "Олекса" с очень высоким техническим уровнем – там записывались самые популярные артисты своего времени, в том числе и Василий Зинкевич. Ее руководителем был предпринимателем с хорошими связями. Говорил: "Вася, ты только моргни – я подгоню машину, платить не надо. Ты ездишь таким транспортом – мне стыдно". Но тот – ни в какую! Ему от филармонии давали какие-то "газели", и он ими добирался на гастроли", – добавляет Дмитрий Гершензон.

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Василия Зинкевича появился на прощании с композитором Игорем Покладом и рассказал об очень личном.

Полное интервью с Дмитрием Гершензоном читайте на OBOZ.UA в четверг, 31 июля.

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