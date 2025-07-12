Сын Василия Зинкевича появился на прощании с Игорем Покладом и рассказал об очень личном

В пятницу, 11 июля, в Национальной филармонии Украины в Киеве попрощались с легендарным композитором Игорем Покладом. Он – автор более 150 песен, среди которых бессмертные хиты "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Два крила", "Кохана", "Очі на піску". Его музыку исполняли легенды украинской эстрады: Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и другие.

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В комментарии OBOZ.UA Богдан Зинкевич, сын Василия Зинкевича, поделился, как его отец отреагировал на смерть известного композитора. Юноша пришел попрощаться с Игорем Покладом вместе с семьей Ольги Сумской, с которой сейчас работает на съемочной площадке одного из фильмов. Сам Василий Зинкевич, напомним, появляется на публике крайне редко.

"Кто такой Игорь Поклад для меня? Я помню, что между ним и моим папой всегда была какая-то особая творческая связь, – рассказывает Богдан Зинкевич. – Мне кажется, Василий Иванович по-особенному чувствовал и читал музыку Игоря Дмитриевича. Помню бессонные ночи, творческие поиски. А потом родилась песня "Скрипка играет" (композиция посвящена Владимиру Ивасюку, который трагически погиб в 1979 году. Сначала Игорь Поклад написал музыку, а уже в 1980 году Юрий Рыбчинский создал к ней слова. Песню первыми исполнили Назарий Яремчук, а впоследствии – Василий Зинкевич и София Ротару. – Ред.)".

"А моя любимая песня – "Течет вода". Она очень живая, энергичная. Мне кажется, именно эта композиция лучше всего передает дух и звучание 80-х. Это как музыкальный снимок того времени", – добавляет Богдан.

"Так сложилось, что именно я сообщил папе о смерти Игоря Дмитриевича, – продолжает Богдан. – Какой была его реакция? Обычно отец – настоящий соловей: много говорит, шутит, щебечет. Но в тот момент он просто онемел. В нашем разговоре наступила очень длинная пауза... Это болезненно для всей нашей семьи. Я вырос в творческой среде, рядом с известными художниками. И когда видишь изнутри эту глубину доверия, это тонкое плетение творческих связей. А потом осознаешь: этого человека больше нет. И он – незаменим. Это тяжело. Думаю, папа еще скажет свое слово об Игоре Дмитриевиче. Но позже".

"Я хорошо помню, как мы со съемочной группой телевидения приехали к Игорю Дмитриевичу записывать интервью, – рассказывает Богдан Зинкевич. – Мы обсудили, о чем будем говорить, проговорили все детали, а он просто слушал – молча. А потом... вдруг его руки сами потянулись к инструменту. Было ощущение, что отвечал он не словами, а музыкой. Это как будто его мысли звучали через клавиши. Очень тонкий, почти сакральный момент. Не зря говорят, что выдающиеся художники способны транслировать через себя особую энергию. И наша земля ею пропитана".

"Отец всегда повторял: если исчезнет украинская песня – народ ослепнет среди белого дня, – добавляет Богдан. – И так сложно принять, что Игоря Дмитриевича больше нет. Он был уникальный. Мы всей семьей бесконечно благодарны ему за песни. Мы бережем их, будем передавать дальше – чтобы наши дети учились настоящей любви к Украине".

По словам Богдана Зинкевича, его профессия не настолько тесно связана с творчеством, как у его отца: "Я по образованию телережиссер, но сейчас работаю звукорежиссером в кино. Скажем так, творчество на мне немного отдохнуло, по сравнению с папой. В то же время я чувствую себя очень комфортно среди творческих людей, хорошо их чувствую, знаю, как с ними общаться. Мой старший брат Василий сейчас на фронте – он служит в Третьей отдельной штурмовой бригаде, защищает Украину".

На комплимент, что очень похож на отца, Богдан ответил: "У нас была идея снять расширенную версию фильма Червона рута. И действительно, шли разговоры, что роль молодого папы в картине мог бы сыграть я".

Ранее OBOZ.UA писал, как прошли похороны Игоря Поклада, где его похоронят и кто из звезд пришел попрощаться.

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