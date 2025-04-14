'Откровенные украинофобы'. Ирма Витовская объяснила, почему некоторые жители Одессы не переходят на украинский язык

Украинская актриса Ирма Витовская откровенно высказалась о языковой ситуации в Одессе, назвав ее сложным и затяжным процессом, связанным не только с инертностью привычек, но и глубокими внутренними убеждениями населения. По ее мнению, значительная часть одесситов до сих пор не готова перейти на украинский язык не потому, что не могут – а потому, что не хотят.

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Актриса сравнила состояние части одесского общества с организмом, который находится в "стадии рецессии" – когда происходит деградация ценностей, сопротивление развитию и отрицание изменений. Она рассказала в интервью "Интенту", что считает это длительным и сложным процессом, финала которого мы можем не увидеть даже в глубокой старости.

"Есть откровенные украинофобы, которых вы ничем не исправите. Им хорошо в этой ненависти, потому что признавать ошибки – это тяжело. Это значит меняться, а изменения требуют усилий, работы над собой. А работа – это уже некомфортно", – говорит актриса.

По словам Витовской, большая часть таких предубеждений передается по наследству – от семьи к семье, от поколения к поколению. Это не только языковая инерция, но и более глубокое явление – нежелание переосмысливать прошлое, признавать, что часть своей жизни человек посвятил попранию того, что сегодня стало частью украинской идентичности.

Актриса также отметила, что украинцы – не исключение в мире: в любом обществе существуют колеблющиеся люди, не знающие, куда двигаться. Проблема в том, что в нашей стране сейчас это опасно, потому что мы живем в состоянии войны, когда речь стала вопросом не только культуры, но и выживания.

"Эти флюгеры для нас опасны, потому что мы кровим. У тех стран, которые в зрелости, есть разгон подумать, как же сделать образование, просветительство, культуру топовыми, а не только развлечения. А у нас такого времени меньше", – отметила Витовская.

Вместе с тем она верит в силу личного примера. По ее словам, начинать языковой переход следует не с принуждения, а с открытого диалога и искренней готовности учиться. Особенно это касается публичных лиц, бизнесменов, руководителей, которые могут послужить примером для других.

В частности, актриса подчеркнула, что языковая интеграция – это не только об удобстве или моде. Это – о гражданской ответственности. По ее мнению, Украина нуждается не просто в жителях, а в сознательных гражданах. Именно поэтому она считает, что к вопросу гражданства нужно подходить более серьезно – с обязательным знанием Конституции, пониманием прав и обязанностей, а также принесением своеобразной присяги.

"Паспорт не должен быть просто бумажкой. Это должно быть что-то важное. И чтобы получить его, ты должен что-то отдать этой стране – усилия, понимание, желание быть частью сообщества", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирма Витовская призналась, почему снималась в кино с россиянами и разговаривала по-русски до 2014 года. По ее словам, причиной тому был не идеологический выбор, а стремление заработать на жизнь в условиях, когда украинское кино практически не существовало.

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