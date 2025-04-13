'Я просто зарабатывала деньги': Ирма Витовская призналась, почему снималась с россиянами и разговаривала по-русски до 2014 года

Украинская актриса Ирма Витовская откровенно рассказала, почему до 2014 года часто использовала русский язык в профессиональной жизни, а также постоянно говорила на языке агрессора. По ее словам, причиной тому был не идеологический выбор, а стремление заработать на жизнь в условиях, когда украинское кино практически не существовало.

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В интервью "Интент" актриса откровенно рассказала о собственном опыте – почему раньше работала в русскоязычной среде, как пережила личный перелом после 2014 года, когда на Майдане говорила на чистом русском, и почему речь оказалась не только средством общения, но и маркером идентичности. Она подчеркнула, что никогда не скрывала, что речь была для нее скорее вопросом удобства, чем глубокой самоосознанности.

"Я органично чувствовала себя (в русскоязычной среде. – Ред.), даже став на украинскую позицию (я участник языкового Майдана), на съемках все равно с россиянами я всегда отстаивала эту позицию. Я говорила: "Я сейчас вам просто оказываю услуги, снимаясь в той или иной роли, я хорошо говорю. Это потому, что кино не было, я снималась в сериалах. А сериалы – это зарабатывание денег, это не искусство. Это заполнение информационного шума, ты делаешь шоу", – призналась актриса.

Ирма Витовская подчеркнула, что в детстве русскоязычность ей насадила мать, поэтому отправила учиться в русскоязычную школу. В то же время в детском саду с ней общались по-украински. Уже взрослая актриса всегда осознавала удобство, с которым пользовалась русским языком, особенно в период работы с русскими коллегами до начала войны с Россией.

Поворотной точкой для Витовской стало лето 2014 года, когда она посетила госпиталь и увидела тяжело раненых украинских военных. В это время она окончательно осознала важность языка как культурного и идентификационного маркера.

"Когда я увидела мальчика из Николаева без ног, которому 19 лет, встала в позицию, что язык оказывается как уязвимое место страны, так и сильный маркер метки территории, отграничение себя от русского", – рассказала она.

Актриса подчеркнула, что украинская культура долгое время была в неравных условиях по сравнению с русской из-за исторических трагедий, в частности, уничтожения поколений украинских писателей, художников и т.д.

"Нужно бороться, у нас, конечно, меньшие позиции, у нас меньше финансов, возможностей, чем у этой империи. Только потому, что у нас расстреляны целые поколения. Мы не в равных условиях конкуренции вышли на начало 90-х. Не в равных, несмотря на то, что у них тоже расстрелян "серебряный век". Да, тоже есть, но мы не в равных позициях. Стус сидел, когда я в школу шла. Это целые поколения, плеяды, а не один, два, три человека", – отметила Витовская.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирма Витовская объяснила, почему некоторые украинцы учат своих детей ненавидеть Украину. Актриса считает, что часть русскоязычного населения государства прививает украинофобию детям из-за "семейных традиций".

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