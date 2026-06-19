Отговаривал Путина от вторжения и ездил на передовую: почему Бориса Джонсона называют "другом Украины" и кто придумал ему прозвище "Джонсонюк"

19 июня бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону исполнилось 62 года. Политик стал настоящим символом поддержки украинского народа, ведь не побоялся несколько раз приехать на территорию нашей страны во время большой войны, более того, навещал защитников на фронте.

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Даже после отставки с поста премьер-министра он не перестает подчеркивать необходимость помогать Украине отстаивать свою независимость, в частности, благодаря отправке войск странами-союзниками, хотя и в "мирные регионы". Почему государственного деятеля называют "другом" нашей Родины читайте в материале OBOZ.UA.

Борис Джонсон стал первым лидером стран "Большой семерки", который приехал в Киев после начала полномасштабной войны. 9 апреля он прибыл в украинскую столицу, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и представил пакет финансовой и военной помощи. После этого политик совершил еще несколько визитов в Украину, самым знаковым из которых стал приезд 24 февраля 2025 года – в третью годовщину большой войны.

"Я горжусь тем, что нахожусь здесь, в Киеве, в третью годовщину вторжения Путина. Я приветствую неизменный героизм украинского народа в противостоянии гнусному акту неспровоцированной агрессии и категорически отвергаю странную ложь, которая сейчас распространяется относительно происхождения той войны", – говорил государственный деятель.

Однако Борис Джонсон не ограничился исключительно визитами в столицу. В апреле этого года он тайно побывал на передовой. Около двух суток экс-премьер-министр Великобритании провел на позициях 65-й бригады на Запорожском направлении, после чего безоговорочно заявил: украинцы победят в войне.

Кстати, как рассказал Борис Джонсон в мемуарах "Unleashed", он пытался отговорить российского диктатора Владимира Путина от вторжения в Украину, но, к сожалению, это не дало положительного результата. Глава Кремля утверждал, что НАТО якобы передаст Киеву свои ракеты, хотя на самом деле, по словам британского политика, никто даже не выдвигал подобного предложения.

Свою проукраинскую позицию Борис Джонсон демонстрировал и не столь масштабными, но красноречивыми поступками. В гардеробе политика есть рубашка с символической сине-желтой вышивкой на груди, что изображает нашу страну со всеми временно оккупированными регионами. Такую знаковую вещь он получил в подарок от отечественного бренда мужской одежды Damirli.

Прозвище "Джонсонюк" и благодарность от украинцев

В 2022 году Борис Джонсон стал своего рода героем для многих граждан нашей страны, поэтому они даже слегка украинизировали фамилию политика. Наши сограждане заметили, что в социальных сетях государственный деятель подписан как borisjohnsonuk, где аббревиатура UK означает United Kingdom (Соединенное Королевство Великобритании), и стали произносить его как "Джонсонюк".

Такое прозвище политика стало еще более популярным после того, как группа МЮСЛИ UA и юморист Василий Харизма записали трек "Добрый день Everybody", посвященный другу Украины. В песне есть такие строки: "А премьер Джонсонюк Борис танки грыз, как барбарис... Если у вас какие-то проблемы, вы черепнули меня, я черепнул Арестовича, две-три недели проблем нет, все, проблем нет".

Помимо создания песни, украинцы выражали благодарность Джонсону за его позицию и тем, что называли в его честь улицы. Такую практику применяли в городе Хуст в Закарпатье и в Василькове Киевской области.

Более того, в 2022 году Киевсовет по инициативе "Европейской солидарности" во время заседания одобрил решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Киева" Борису Джонсону.

Ранее OBOZ.UA писал, что Клопотенко рассказал, как заставил Бориса Джонсона полюбить главное блюдо украинцев – борщ.

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