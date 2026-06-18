"К зиме мы должны увидеть конкретные результаты": Зеленский на "Рамштайне" анонсировал совместную с Германией антибаллистическую программу

Украина и Германия договорились о начале совместной работы над антибаллистическими технологиями, призванными усилить защиту от российских ракетных ударов. Первые результаты этого сотрудничества ожидаются уже к зиме.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании в формате "Рамштайн" в Брюсселе. По его словам, министры обороны Украины и Германии уже подписали соответствующее соглашение, которое позволяет объединить технологические возможности двух стран.

Речь идет о развитии потенциала в сфере противоракетной обороны и совместных проектах оборонной промышленности.

"Сегодня Украина и Германия делают очень важный, на мой взгляд, совместный шаг. У нас есть определенные технологии, определенные технологии есть у Германии. Сегодня наши министры обороны уже подписали соглашение, чтобы объединить эти возможности вместе", – сказал президент.

Он отметил, что Украина уже имеет опыт и технологические наработки в сфере производства вооружений, в частности компании, работающие над ракетными решениями. В этом контексте Зеленский упомянул компанию Fire Point как пример развития соответствующих возможностей.

Глава государства подчеркнул, что коалиция партнеров должна перейти от обсуждений к конкретным результатам.

"К этой зиме мы уже должны увидеть конкретные результаты нашей совместной работы по противоракетной защите", – подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что Россия продолжает делать ставку на ракетные удары как ключевой элемент войны, поэтому Украине необходимы эффективные системы противодействия.

"Мы все видим, что Путин сейчас делает ставку на последнее, что у него осталось: постоянные ракетные удары. У него есть баллистические ракеты, поэтому нам нужны противоракетные возможности", – сказал президент.

По его словам, украинская ПВО уже демонстрирует высокие результаты в борьбе с дронами – уровень перехвата, по его данным, достигает около 90%. В то же время баллистические ракеты остаются одной из главных угроз.

Отдельно президент подчеркнул необходимость более тесной интеграции Украины с оборонными структурами партнеров и усиления сотрудничества в преддверии саммита НАТО в Анкаре.

"Давайте интегрироваться больше на каждом уровне нашего оборонного сотрудничества", – отметил он.

Глава государства рассказал, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он поднял вопрос о нехватке наземных роботизированных комплексов и дальнобойных артиллерийских снарядов.

"Сейчас не хватает и того, и другого", – сказал он, добавив, что объемы производства в Европе и поставки в Украину остаются недостаточными.

"Финансирования, которое на это выделяется, недостаточно. Объемы, производимые Европой, недостаточны. Того, что получает украинская армия, недостаточно. Но мы можем увеличить все это. Возможности есть", – уверен политик.

Отдельно сообщается, что Украина и Германия также договорились о совместном производстве наземных роботизированных комплексов "Термит" в Германии. Производство профинансирует немецкая сторона, а поставки техники должны усилить украинские подразделения.

Кроме того, стороны будут работать над разработкой ракет-перехватчиков и защитой критически важной инфраструктуры.

"Сегодня украинская армия фактически является главной армией в Европе, способной сдерживать и противостоять масштабной агрессии в течение длительного времени. И после этой войны так и должно остаться", – подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что существование такой армии должно помочь предотвратить любые будущие агрессивные шаги Путина.

"Именно поэтому нам нужно уже сейчас начать думать о том, как обеспечить финансирование, которое понадобится украинской армии в последующие годы. Если мы хотим, чтобы у Европы была самая сильная армия, способная действительно реагировать на любую угрозу, это возможно только при условии долгосрочного сотрудничества с Украиной и долгосрочной поддержки украинской армии. Это реалистичная новая архитектура безопасности для Европы", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в правительстве Германии заявили, что Берлин выделит очередной транш в рамках программы PURL на закупку вооружения для украинской армии. С помощью этого механизма Германия профинансирует закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна выделяет на эти цели ещё $400 млн.

Лидеры стран "Большой семерки" выступили с заявлением по геополитическим вопросам, в котором пообещали увеличить военную поддержку Украины. Политики заявили, что готовятся увеличить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Нидерланды выделят значительную сумму на военную поддержку Украины. 500 миллионов евро пойдут на инициативу PURL и производство украинских дронов. Амстердам и Киев также подписали соглашение об оборонных инновациях и сотрудничестве.

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