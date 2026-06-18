Обязательная процедура, но не для всех: кто обязан пройти ВЛК во время военного положения

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе котороймужчины призывного возраста могут получить повестку и направление на прохождение военно-медицинской комиссии (ВМК). Часто у граждан при этом возникают вопросы о том, кто обязан пройти ВМК во время военного положения.

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Об этом сообщили в Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Так, среди тех, кто обязательно должен пройти ВЛК, – все военнообязанные, а также бывшие лица с ограниченной годностью, действующие военнослужащие и другие категории граждан.

Что известно

В ТЦК напомнили, что ВЛК – это обязательная процедура для определенных законом категорий, которая устанавливает годность к военной службе и состояние здоровья.

Вопрос о том, кто должен проходить военно-медицинскую комиссию, часто вызывает путаницу, однако перечень категорий четко определен.

Кто обязательно должен пройти ВЛК

Во время военного положения военно-медицинскую комиссию обязательно проходят:

Военнообязанные . Медицинский осмотр обязаны пройти все военнообязанные, которых направляют ТЦК и СП (в том числе по повестке или направлению).

. Медицинский осмотр обязаны пройти все военнообязанные, которых направляют ТЦК и СП (в том числе по повестке или направлению). Бывшие ограниченно годные мужчины, которые ранее имели статус "ограниченно годен в военное время" и не прошли повторный осмотр после изменений в 2024 году.

которые ранее имели статус "ограниченно годен в военное время" и не прошли повторный осмотр после изменений в 2024 году. Кандидаты на контрактную службу. То есть те лица, которые добровольно поступают на военную службу по контракту.

те лица, которые добровольно поступают на военную службу по контракту. Военнослужащие. В частности те, кто нуждается в повторной оценке состояния здоровья (например, после ранений или изменения состояния здоровья).

те, кто нуждается в повторной оценке состояния здоровья (например, после ранений или изменения состояния здоровья). Отдельная категория женщин, имеющих медицинское/фармацевтическое образование и окончивших обучение после 2025 года. Они подлежат постановке на воинский учет, прохождению ВЛК в течение 60 дней и оформлению воинско-учетных документов.

В ТЦК подчеркнули, что в каждом случае направление и порядок прохождения определяются соответствующими органами воинского учета и законодательством Украины.

Отметим, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Решение о годности лица к службе в армии принимает военно-врачебная комиссия.

Ранее мы публиковали ответ юриста о том, можно ли отказаться от получения повестки и от прохождения ВЛК. Так, адвокат Марина Бекало рассказала, что согласно законодательству лицо может отказаться от получения повестки во время ее личного вручения, однако в таком случае сотрудники группы оповещения обязаны составить соответствующий акт, а гражданин всё равно должен явиться в ТЦК.

"Полицейские имеют полномочия принудительно доставить такое лицо в ближайший ТЦК для дальнейшего оформления и вручения документов", – объяснила она.

Что касается отказа от прохождения ВЛК, то такие действия считаются нарушением правил воинского учета. За это предусмотрена административная ответственность и грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн в соответствии с частью 3 статьи 210-1 КУоАП.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о начале комплексной трансформации системы военной службы. Одним из ключевых элементов изменений станет развитие сержантского корпуса и расширение его роли в военном управлении.

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