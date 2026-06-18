МИД Украины сделал заявление о смерти известного украинского футболиста в Греции

Министерство иностранных дел Украины заявило, что пока не может официально подтвердить смерть бывшего футболиста Вячеслава Шарпара, пропавшего в Греции в начале июня. Для окончательной идентификации найденного тела продолжаются необходимые экспертизы, пишет "Чемпион".

Видео дня

В ведомстве отметили, что посольство Украины в Греции с первых дней находится на связи с родственниками бывшего игрока, оказывает консульскую поддержку и взаимодействует с местными правоохранительными органами.

В министерстве уточнили, что сейчас проводится исследование биологических образцов тела мужчины, обнаруженного 11 июня в прибрежной зоне города Лутраки. Полученные данные сравнивают с образцами родственников пропавшего украинца. Только после завершения экспертизы станет возможна официальная идентификация.

Ранее о гибели Шарпара сообщила его мать. После этого в украинских и греческих СМИ появилась информация, что найденное у побережья тело может принадлежать бывшему футболисту.

Как сообщал OBOZ.UA, трагический инцидент произошел 2 июня. В день своего 39-летия Шарпар рано утром отправился купаться в море в курортном Лутраки и исчез. После сообщения о пропаже береговая охрана начала поисковую операцию, а 6 июня в стране был объявлен специальный розыск пропавшего человека по системе Silver Alert.

Вячеслав Шарпар выступал на профессиональном уровне с 2004 по 2021 год. За свою карьеру он играл за луцкую "Волынь", полтавскую "Ворсклу", киевский "Арсенал", ужгородскую "Говерлу", донецкий "Металлург", молдавский "Шериф", казахстанский "Атырау" и ряд других клубов. Также на его счету два матча за молодежную сборную Украины.

У бывшего футболиста остались четверо детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!