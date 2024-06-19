С вышивкой на сердце и в шапке 'Укрзалізниці'. Фото Бориса Джонсона, без слов доказывающих его любовь к Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже давно доказал свою любовь к Украине. Не только его ощутимая поддержка на политической арене демонстрирует восхищение британца украинским народом, но даже выражение лица на фото, связанных со всем украинским.

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19 июня британскому политику исполнилось 60 лет, последние из которых он посвятил, в том числе, поддержке воюющей страны. OBOZ.UA решил собрать 5 фото, на которых видно, как сильно "Джонсонюк" любит Украину.

Путешествия с "Укрзалізницею"

Во все разы, что Борис Джонсон наведывался в Украину – а их было немало – перевозкой политика занималась "Укрзалізниця". Очевидно, сервис ему понравился, потому что шапку на память британец все же прихватил.

Вышивка на сердце

Украинская вышивка также не оставила друга Украины безразличным. В его коллекции есть красивая рубашка с узором на сердце, который переплетается в форму государства со всеми его временно оккупированными регионами.

Высшее звание в ЛНУ им. Франко

Во время визита во Львов "Джонсонюк" посетил Национальный университет имени Ивана Франко, где принял высшее звание почетного доктора. Друг Украины в 2022 году дал официальное согласие стать частью академического сообщества и очень обрадовался, стоя перед студентами.

Дружба с Зеленским

О тёплых отношениях между Джонсоном и президентом Украины мог догадаться каждый, кто видел их фото. Владимир Зеленский всегда принимал британского гостя с радостью.

Почетный гражданин Киева

В 2022 году Киевсовет по инициативе "Европейской солидарности" во время заседания одобрил решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Киева" другу Украины. Реакция политика была очень красноречивой.

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