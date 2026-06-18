Окей, сейчас речь пойдет о закупках пограничников, где тоже в "Бабеле" все в порядке и "не так однозначно"))

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Далее текст на языке оригинала.

Там непогано вже Vitaliy Shabunin розписали (пост тут), але раз пішла така дискусія то додам:

1) За нашими даними обсяг закупівель через неї в рази більше ніж 23 млрд. В рази це більше ніж в 5-ть Тобто це значно більше ніж навіть 80-т млрд. Навіть більше ніж 120-ть.

2) Всі ці канали та ЗМІ, які так синхронно почали різко піарити цю історію, упускають ряд важливих моментів:

– що контракт був не один;

– про рекламації (продукцію, яка була поставлена неякісно). А вона там є і велика;

– загальну дебіторку (хоча навіть по тому контракту сама ДПСУ випадково один раз нам її підтвердила. Потім писали, що все це не так).

3) Під час попереднього керівництва МінОборони і Прикордонників (нагадаю, там була людина Єрмака – фігурант справи щодо контрабанди цигарок, Дейнеко) максимально блокували надання будь-яких даних щодо цих закупівель.

Після змін там керівництва (а ми ще спеціально ДПСУ віднесли прямо в підслідних ТСК) – ми отримали дані від МінОборони.

Я не хочу у відкритому форматі ділитися цими даними, але питання там є. Напевно, саме тому закупівлі ДПСУ в результаті забрали на АОЗ.

Ну і головне – ціна. Тут вже надія на НАБУ)

Що мені не зрозуміло… так це те, чому саме зараз пішла така активна компанія з відбілювання….???

Історія то давня. І, враховуючи, що і Веселий це був "смотрящій" від Єрмака, і ця історія з закупівлями Прикордонників теж, говорять, була за вказівкою Єрмака, то ситуація виглядає вкрай підозрілою. Знов ж таки, враховуючи, через які канали вони постійно відбілюються.

P.S. Ну і "польська компанія" це прям дуже гучно сказано, враховуючи хто засновник)))