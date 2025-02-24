'Горжусь тем, что нахожусь здесь': Борис Джонсон прибыл в Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ. Видео

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ прибыл в Киев. Он выразил поддержку Украине и выступил против обвинений, звучащих со стороны нового президента США Дональда Трампа в сторону украинского государства.

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"Я горжусь тем, что нахожусь здесь, в Киеве, в третью годовщину вторжения Путина. Я поздравляю неизменный героизм украинского народа в противостоянии гнусному акту неспровоцированной агрессии и категорически отвергаю странную ложь, которая сейчас распространяется по происхождению той войны", – сказал Джонсон BBC.

По словам политика, возложение на Украину ответственности за агрессию РФ лишено смысла.

"Все слова, которые мы слышим о том, что Украина несет ответственность за войну, – это все равно, что сказать, что пловцы несут ответственность за нападение акулы в фильме "Челюсти", – сказал Джонсон.

В то же время экс-премьер поддержал предложение американцев относительно соглашения о полезных ископаемых.

По его мнению, она поможет в будущем финансировать восстановление Украины.

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