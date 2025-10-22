Думал, что борщ – российский: Клопотенко рассказал, как заставил Бориса Джонсона полюбить главное блюдо украинцев

Кулинар Евгений Клопотенко, который отвечает за питание иностранных политиков в поездах во время приезда в Украину, поделился интересной историей о том, как ему удалось изменить представление экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о происхождении борща и влюбить его в украинскую кухню.

Клопотенко рассказал в интервью Радио Свободе, что во время первой встречи и угощения Джонсон был убежден, что борщ – это русское блюдо, поскольку пробовал его раньше в лондонском заведении с русской кухней.

"Борис Джонсон, мы его кормили один раз, думал, что борщ – это русское блюдо. Потому что в Лондоне есть заведение "Пушкин", и он там ел тот борщ. Здесь он увидел другую картину, он извинился: "Я не знал". Потом он поел сырник и был в восторге", – рассказал кулинар.

Самым ярким проявлением этого "изменения вектора", по словам Клопотенко, стал визит Джонсона в его ресторан в Киеве почти через год, во время поездки в Украину 24 февраля 2024 года.

"Через год, в 2024 году, он приехал в Украину, пришел в 9 вечера в ресторан с двумя охранниками. А мне никто ничего не сказал. Он просто сел, поел борщ и ушел", – вспомнил Клопотенко.

Кулинар отметил значение этого события как примера "мягкой силы" (soft power) и культурного маркетинга.

"Он еще год назад думал, что борщ – это русское блюдо. Здесь он приезжает, и идет есть борщ, потому что он уже четко знает, что у него поменялся вектор. И это то проявление soft power. Это как маркетинг", – объяснил он.

Клопотенко выразил убеждение, что такие события имеют долгосрочный эффект, поскольку Джонсон может рассказать об украинском борще своему окружению, что, в свою очередь, будет способствовать его популяризации.

Напомним, что борщ в 2022 году был внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего охраны.

