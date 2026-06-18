СБУ перехватила российский документ, в котором отрицается удар украинских БПЛА по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области

В ходе контрразведывательных мероприятий Служба безопасности Украины перехватила российский документ, в котором отрицается нанесение удара украинскими БПЛА по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области России. В сводке указано, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района украинских беспилотников не было.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и обнародовали документ. Таким образом, есть основания считать этот инцидент очередной спецоперацией российских спецслужб.

Что известно

Служба безопасности Украины перехватила официальный российский документ, в котором отрицается причастность Украины к инциденту с ударом по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области России. Этот документ был получен в ходе контрразведывательных мероприятий СБУ.

"Речь идет об информационной справке от мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион". Соответствующий документ был получен в ходе контрразведывательных мероприятий СБУ", – написано в материале.

Так, там отмечается, что на момент инцидента в воздушном пространстве района не было украинских беспилотников.

В частности, в перехваченной справке сообщается, что:

так называемый "РС ОШ ЕНЦ" (Региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра) не фиксировал БПЛА в районе инцидента;

наличие дронов в воздушном пространстве не подтвердил также дежурный по радиолокационному батальону в российском населенном пункте Супонево;

по радиолокационному батальону в российском населенном пункте Супонево; кроме того, дежурный 32-й дивизии оккупационных войск не подтвердил полеты беспилотных аппаратов в соответствующее время.

Таким образом, у СБУ есть основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области является очередной спецоперацией российских спецслужб.

Кроме того, ранее страна-агрессор неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, совершенных Россией. Это делается для проведения собственных ИПСО и оказания давления на Украину на международной арене.

В Службе безопасности подчеркнули, что Украина и все Силы безопасности и обороны нашего государства неукоснительно соблюдают законы и обычаи войны и действуют исключительно в законных военных целях.

Что предшествовало

В среду, 17 июня, российские СМИ распространили информацию об атаке якобы украинского беспилотника на автобус с детьми, который следовал по маршруту Гомель – Геленджик. По их данным, в автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов, направлявшихся на отдых. Сообщается, что в результате атаки пострадали восемь человек, среди которых шестеро детей. Также в результате попадания БПЛА погибла женщина, сопровождавшая несовершеннолетних.

В Генеральном штабе Украины опровергли фейк россиян о якобы попадании дрона ВСУ в автобус с детьми в Брянской области. Там подчеркнули, что в указанное время наши защитники не осуществляли запуск БПЛА по этой территории.

Так, в Генштабе заявили, что сообщения представителей страны-агрессора о якобы поражении украинским беспилотником автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности.

"Подчеркиваем, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Рассматриваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее страна-агрессор Россия выступила с циничным и лживым заявлением. Следственный комитет РФ выдвинул обвинения 75 лицам из числа высшего руководства Украины за якобы военные преступления против населения во временно оккупированных Донецке и Луганске. В список тогда попали бывшие члены Совета национальной безопасности и обороны Украины Арсений Яценюк, Сергей Пашинский, Валентин Наливайченко, Александр Литвиненко и другие.

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