Джонсон приехал поддержать Украину и встретился с Зеленским: первые фото и детали

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину. В Киеве он встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча уже началась. Первое фото опубликовал заместитель председателя Офиса президента Украины Андрей Сибиха.

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался со встречи тет-а-тет с президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер по санкциям в отношении российского агрессора", – отметил Сибиха

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Чуть позже несколько фото со встречи с британским премьером появились и в Telegram-канале Зеленского.

Президент Украины пока не раскрыл деталей переговоров, однако назвал Джонсона "лидером санкционного давления на Россию и оборонной поддержкой Украины"

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, лидер санкционного давления на Россию и оборонной поддержки Украины. Приветствую в Киеве, друг!" – отметил Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джонсон назвал зверства путинской армии в Буче "недалекими от геноцида". После увиденного британский премьер заявил, что готов предоставить Украине любое оборонное вооружение.