От поп-арта Елизаветы II до реалистических принца Уильяма и Кейт Миддлтон: портреты королевских лиц, поразивших мир

Портреты королевских особ всегда вызывали особый интерес и восхищение среди зрителей и почитателей искусства. От воспроизведения в классических стилях до смелых экспериментов с современными техниками эти отражения указывают не только на внешнюю красоту, но и на дух времени и культурные тенденции.

Подобно первый официальный портрет короля Чарльза III вызвал резонанс в сети из-за неожиданного красного фона и странной бабочки. Картина британского художника Джонатана Йео изображает монарха в униформе валлийской гвардии, полковником которой он был назначен еще в 1975 году. Это не в первый раз, когда портреты королевской семьи поражают поклонников, поэтому Hello! собрал выдающиеся произведения искусства.

Королева Елизавета II

В 1985 году мир увидел портреты Елизаветы II художника Энди Уоргола в стиле поп-арт. За основу художник избрал фотографию, когда королеве было 25 лет. Всего было создано 16 подобных картин не только британского монарха, но и королевы Нидерландов Беатрикс, королевы Дании Маргрете и королевы Свазиленда Нтфомби Твала и составляли они серию под названием "Правящие королевы".

Кейт Миддлтон

Первый официальный портрет Кейт Миддлтон создал художник Пол Эмсли в 2013 году. Хотя поклонники королевской семьи раскритиковали произведение искусства, но сама принцесса назвала его "гениальным, удивительным, совершенно блестящим".

Принц Гарри

Для портрета принца Гарри художница Элизабет Пейтон выбрала мини-формат полотна и создала его в стиле, похожем на карикатуру. За основу она выбрала фотографию Гарри, когда он начинал обучение в Итонском колледже.

Королева Камилла

В 2014 году художница Рут Хеппел нарисовала портрет тогдашней герцогини Корнуолльской в викторианском стиле. Представили его в больнице Helen & Douglas House в Оксфордшире, послом которой является.

Король Чарльз III

Портрет художница Виктории Кроу создала в 2018 году специально для Чарльза III, но он так и не стал его официальным, потому что перебрался в национальную коллекцию искусства Шотландии.

"Принц и принцесса Уэльские"

Работа Джейми Корета стала первой общей картиной принца Уильяма с супругой Кейт Миддлтон. Сам художник объяснил свой замысел так: "Хотел показать Их Королевские Высочества таким образом, чтобы они выглядели непринужденно и доступно, а также элегантно и с достоинством".

Принц Уильям и принц Гарри

Первую общую картину двух родных братьев принцев Уильяма и Гарри представили еще в 2010 году, а за основу Ники Филлипс взял их изображения в униформе, когда оба были офицерами домашней кавалерии.

Королева Елизавета II

Эта картина создала неоднозначное мнение у поклонников из-за "грубости", которую могли передавать толстые мазки и крупный план лица королевы. На самом деле Люсьен Фрейд хотел обратить внимание на бриллиантовую диадему и украшения из жемчужин, которые очень любила Елизавета II.

Ранее OBOZ.UA писал, что для короля и королевы Дании впервые создали гала-портрет, который невозможно отличить от обычного снимка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!