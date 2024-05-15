'Будто разлили варенье': официальный портрет короля Чарльза вызвал дискуссию в сети. Фото

Король Великобритании Чарльз ІІІ представил в Букингемском дворце свой первый официальный портрет после коронации. Почитатели королевской семьи поспешили поделиться своими мыслями.

Картина британского художника Джонатана Йео изображает монарха в униформе валлийской гвардии, полковником которой он был назначен еще в 1975 году, пишет HELLO. Красный оттенок наряда превалировал на большей части портрета. На полотне можно также заметить бабочку, кружащую над плечом короля, добавленного художником по предложению Чарльза.

Картина вызвала разную реакцию королевских поклонников в комментариях в социальных сетях. Один из пользователей написал: "Я думаю, что это красиво и такой уход от традиционных портретов". Другой согласился: "Нравится артистизм! Инновационно! Лично мне нравится фокус на его лице… поскольку это свидетельствует о силе характера короля, но также демонстрирует сострадание и любовь". А третий добавил: "Великолепный портрет короля Чарльза! Мне нравится, как приглушенный фон привлекает внимание к его лицу!"

Другие были менее уверены в драматическом красном оттенке, комментируя: "Мне бы нравилось, будь это любой другой цвет, кроме красного. Он действительно подчеркнул его лицо, но резкость красного не совпадает с мягкостью его выражения". Другой пошутил: "Отныне картина будет известна как: "Портрет с клубничным вареньем".

Говоря о своем вдохновении для создания картины, Джонатан Йео сказал: чувствует, что этот портрет должен иметь "динамическое и современное отображение". Произведение впервые было заказано в 2020 году в честь 50-летия тогдашнего принца Уэльского. Увидев полотно, впервые король произнес: "Это действительно прекрасно".

Выступая на мероприятии, Джонатан сказал, что они обсуждали, как было бы "хорошо иметь элемент повествования, отражающий страсть монарха к природе и окружающей среде". Художник рассказал о том, как Чарльз "внес изменения в работу посреди процесса", а бабочка стала "символом метаморфозы". Тогда король пошутил: "Приятно знать, что я был куколкой, когда ты впервые встретил меня".

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