Опубликован первый официальный портрет короля и королевы Дании

В сети показали первый официальный портрет короля Дании Фредерика Х и королевы Мэри. Монарх взошел на престол 14 января 2024 года после того, как его мать Маргрете II официально отреклась от звания после 52-х лет правления.

Снимок супругов опубликовали на Instagram-странице датской королевской семьи. На портрете изображены Их Величества с Орденом Слона на цепях – высшей национальной наградой страны. Теперь фото будет висеть в государственных учреждениях, в том числе в посольствах и консульствах Дании по всему миру, а также на датских судах.

На гала-портрете король одет в парадную форму военно-морского флота. В связи с наследованием престола Его Величество был назначен на звание адмирала, поэтому мундир украшен четырьмя звездами. Вокруг шеи Фредерика можно увидеть большой командорский крест.

На снимке Мэри впервые одела драгоценную корону. Это изумрудный набор с тиарой, ожерельем, серьгами и большой брошью, который можно разделить на три части.

На груди Ее Величества можно разглядеть блестящий бриллиантовый миниатюрный портрет короля. На протяжении многих поколений была традиция, что дамы королевской семьи обязаны носить фото монарха. Таким образом, когда Мэри была кронпринцессой, она носила портрет королевы Маргреты.

Напомним, в январе этого года Фредерик официально стал королем Дании. Тысячи людей собрались на улицах Копенгагена, чтобы попрощаться с Маргрете II и поздравить нового суверена. Интересно, что в молодости монарха считали настоящим плейбоем и даже обвиняли в измене. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как королева Дании опровергла слухи о проблемах с королем Фредериком и сообщила трагическую новость: подняли флаг над плацом отнюдь не из-за измены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!