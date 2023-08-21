"Особенный" статус: как выглядят и чем занимаются мужья самых красивых женщин в мире. Фото

Звезды Голливуда, певцы и телеведущие обычно выбирают себе пару из шоу-бизнеса. Однако самые красивые девушки Планеты – победительницы конкурсов "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" разных лет, не всегда выходят замуж за бизнесменов или актеров.

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Среди избранников всемирно известных красавиц есть строители, спортсмены и блогеры. OBOZREVATEL рассказывает, кто покорил сердца самых привлекательных женщин мира.

В 1994 году Айшвария Рай из Индии стала победительницей конкурса "Мисс мира". Впоследствии девушка занималась моделингом, а затем снималась в кино. Рай долгое время была занята карьерой, и ей не удавалось построить успешные отношения с мужчинами.

В 2006 году на съемках фильма "Байкеры 2: настоящие чувства" актриса познакомилась с Абхишеком Баччаном, за которого через год вышла замуж. Свадьба длилась три дня и стала самой дорогой в мире. В 2011 году у супругов родилась дочь Аарадхия.

Приянка Чопра из Индии стала обладательницей титула "Мисс мира" в 2000 году. Она начинала с модельной карьеры, снималась в кино в индийском Болливуде, а позже попала и в Голливуд.

Переехав в Америку, актриса познакомилась с музыкантом Ником Джонасом, который младше ее на 11 лет. В конце 2018 года пара сыграла свадьбу. В 2022 году у супругов родилась дочь, ее родила суррогатная мать.

В 2013 году Габриэла Ислер из Венесуэлы стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная". Уже тогда модель поддерживал любимый бизнесмен Альберто Фигероа. Пара сыграла свадьбу в 2017 году, а четыре года спустя у них родился сын.

Меган Янг стала первой в истории конкурса девушкой из Филиппин, получившей титул "Мисс мира" в 2013 году. У нее долгое время были дружеские отношения с блогером и актером Микаэлем Даэсом, впоследствии они поняли, что испытывают друг к другу любовные чувства. В день своего рождения Микаэль предложил Меган стать его женой, а свадьбу они сыграли в 2020 году.

Деми-Лей Тибоу из ЮАР стала обладательницей титула "Мисс Вселенная". После победы в 2017 году Деми-Лэй понравилась футболисту Тиму Тибоу. Пара встречалась почти пять лет, прежде чем мир узнал об их свадьбе.

В 2004 году Дженнифер Хоукинс получила титул "Мисс Вселенная", а в 2005-м встретила Джека Уолла. Он работал строителем и сделал предложение руки и сердца спустя шесть лет. В июне 2014 года пара расписалась и в 2020-м стала родителями.

Ирландка Розанна Дэвисон в 2003 году стала "Мисс Вселенная", а спустя три года встретила бизнесмена Лесли Куирка. Пара долго не могла стать родителями, Розанна пережила 14 выкидышей, прежде чем решилась на суррогатное материнство. Так на свет появилась дочь София, а затем Дэвисон и сама родила близнецов сыновей Оскара и Хьюго.

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