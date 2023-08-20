Бэрримор употребляла наркотики, а Стюарт бросила школу: как ранние съемки в кино повлияли на жизни знаменитостей

Американский фильм "Голубая лагуна" вышел на экраны 43 года назад. Это история о двух детях, которые спаслись с тонущего корабля и стали жить на экзотическом острове. Лента вызвала много споров из-за сексуального содержания с Брук Шилдс в главной роли. На момент съемок ей было всего 14. Сейчас кинозвезде 58! Неужели она до сих пор считает, что откровенные сцены в детстве – норма?

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Узнайте, как ранняя актерская деятельность повлияла на жизнь Шилдс и других знаменитостей. Как изменилась их внешность? Обо всем этом – в материале OBOZREVATEL.

Брук Шилдс (58 лет)

Американская супермодель и актриса Брук Шилдс в юности снялась не в одной скандальной кинокартине, о которой мы писали выше. В десять лет она разделась для фотосессии в Playboy. Не меньшее возмущение у зрителей вызвала лента "Прелестное дитя", где по сюжету 11-летняя девушка закрутила роман со взрослым фотографом. Список ее нескромных работ можно продолжать долго. В юности Брук не осознавала, что ее эксплуатируют. Считала, что в киноиндустрии все так и должно быть. Еще и мама одобряла успехи дочери.

Когда Шилдс выросла, продолжила съемки в фильмах и построила успешную модельную карьеру. Не так давно, в марте 2023 года, она в документальном фильме обвинила мать в том, что та заставляла ее сниматься голой. "Не знаю, почему она думала, что это нормально, что все хорошо", – говорит Брук.

Дрю Бэрримор (48 лет)

Поскольку семейство Бэрримор играло заметную роль в театральной жизни США еще в XIX веке, судьба будущей американской кинозвезды была во многом решена с детства. В 5 лет Дрю Бэрримор дебютировала в фильме "Другие ипостаси". А в 7 снялась в фильме Стивена Спилберга "Инопланетянин": роль Герти принесла девочке мировую славу.

После поразительного успеха Дрю все реже появлялась в школе, потому что ее звали на кастинги, а вскоре бросила обучение. Далее начала злоупотреблять запрещенными веществами, которые едва не привели к роковым последствиям. К счастью, смогла преодолеть зависимость. Сейчас Бэрримор совмещает съемки в кино с воспитанием двух дочерей.

Сирша Ронан (29 лет)

Ирландская и американская актриса Сирша Ронан с детства играла эпизодические роли в известных сериалах 2000-х. Однако большую популярность ей принесли съемки в фильме "Искупление". Тогда Сирше было 12. После премьеры ее начали активнее приглашать на киноплощадку. Следовательно, девушке пришлось перейти на домашнее обучение. Параллельно она успевала заниматься моделингом и активистской деятельностью. И все эти старания оправдали себя: Сиршу четырежды номинировали на "Оскар". Не каждый актер зрелого возраста может похвастаться подобным успехом.

Кристен Стюарт (33 года)

Американская актриса Кристен Стюарт выросла в семье менеджера и телевизионного продюсера компании Fox Джона Стюарта и киносценариста Джулз Стюарт. Так что долго не думала, кем хочет стать. В первый раз девочка появилась на экране в 9 лет. Она снялась в ленте "Сын русалки", а через несколько лет ее пригласили на роль персонажа Сары Альтман в мелодраме "Безопасность вещей". Одноклассники юной знаменитости не очень обрадовались ее успехам. Начали травить и придумывать обидные прозвища. В конце концов 13-летний Кристен пришлось покинуть школу и перейти на домашнее обучение. Аттестат о получении школьного образования она получила только в 19 лет.

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