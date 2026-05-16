'Пыталась общаться нормально, но...' Виктория Билан-Ращук раскрыла, почему судится с экс-супругом

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук поделилась, что сейчас между ней и бывшим мужем – артистом-военнослужащим Владимиром Ращуком – продолжается судебный процесс. В правовом поле она хочет урегулировать вопрос опеки над общим сыном Яремой и установить четкие временные рамки встреч экс-избранника с мальчиком.

Об этом Виктория Билан-Ращук рассказала в комментарии для проекта "ЖВЛ". Как подчеркнула актриса, ранее она позволяла Владимиру Ращуку видеться с сыном в любое время и даже пыталась наладить с ним контакт, но ничего не получилось.

"Суд о том, чтобы назначить ему время встреч. До этого я позволяла ему приходить в любое время, пыталась общаться нормально, несмотря на все, что произошло, пыталась впустить его в жизнь ребенка, но каждый раз, когда я пыталась сделать по-человечески, обязательно он что-то такое делал, что переворачивало мой мир снова", – сказала артистка.

По словам Виктории Билан-Ращук, кроме судебного процесса, их с экс-супругом больше ничего не связывает. Артистка не поддерживает никаких контактов с Владимиром Ращуком, а он со своей стороны даже заблокировал бывшую избранницу во всех социальных сетях.

Развод актеров

Звезда сериала "Пограничники" сообщил о том, что ушел от своей жены в апреле этого года. Во время интервью каналу "КиноUA" Владимир Ращук откровенно поделился, что полюбил другую женщину, поэтому их с Викторией браку пришел конец: "Произошли определенные переоценки в жизни: то ли я стал взрослее, то ли начал больше думать о себе, о том, чего на самом деле хочу. Какой хочу видеть свою жизнь... Не знаю, это связано с войной или с другими обстоятельствами. Мы приняли решение разойтись, мы не вместе, но у нас есть сын. И это самое главное".

Со временем свою версию разрыва решила рассказать Виктория Билан-Ращук. Она дала сенсационное интервью Алине Доротюк, где раскрыла: бывший муж начал крутить роман на стороне, когда она смогла забеременеть благодаря экстракорпоральному оплодотворению только с 6 попытки, более того, морально издевался в самые тяжелые моменты и абсолютно ее не поддерживал.

"Пять попыток мы сделали уже во время войны. Это очень плохо повлияло и на мое здоровье, и на мою фигуру, потому что я постоянно была на гормонах. Он меня уговорил на шестое ЭКО. Мне было очень тяжело, но он сказал: "Вика, давай в последний раз". Вся подлость в том, что на последнее ЭКО он со мной шел, уже встречаясь с той особой", – говорила артистка.

Позже Владимир Ращук прокомментировал откровенное интервью экс-супруги. Актер не стал ни опровергать, ни подтверждать ни одно ее заявление, однако признал: в браке наделал немало ошибок.

