Один из самых популярных ведущих 90-х Константин Гнатенко назвал современных звезд, которых не воспринимает: я не буду слушать Тину Кароль и Klavdia Petrivna

Украинский ведущий и композитор Константин Гнатенко, который был настоящей звездой телевидения в 90-х, признался, что творчество далеко не всех артистов отечественного шоу-бизнеса ему нравится. По словам поэта, он не слушает почти ни одной песни из репертуара юной певицы Klavdia Petrivna, а также не воспринимает голос Тины Кароль, хотя сейчас многие и называют ее "иконой" музыки в Украине.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью для проекта "Балючі теми". Как отметил шоумен, хотя он и не любит работы некоторых знаменитостей, это отнюдь не говорит о пренебрежительном отношении к ним.

"Я не буду слушать Klavdia Petrivna, кроме одной или двух песен, потому что не воспринимаю ее на слух. Не буду слушать Тину Кароль. Мне не нравится ее голос и то, что она делает. Но это вовсе не означает, что я пренебрежительно к ней отношусь. Это абсолютно не моя певица сколько бы не говорили, что она икона украинской музыки. Для меня это абсолютно никак", – высказался ведущий.

Не вызывает восторга у Константина Гнатенко и творчество группы "Океан Эльзы". Как объяснил шоумен, ему не нравится орфоэпия коллектива, а больше всего он не понимает трек артистов "Не твоя війна".

Никогда не был поэт и фанатом творчества Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), жизнь которого оборвалась 2 февраля 2015 года в результате автокатастрофы на трассе Кривой Рог – Кропивницкий. Гнатенко поделился: "Я его знаю с первого момента появления в Киеве. Та квартирка двухкомнатная на Соломенке, куда они (участники группы "Скрябин". – Ред.) въехали и не знали, что делать. Я привез туда Руслана Захарченко (украинский стилист. – Ред.), чтобы их постригли. Я впервые их снял в программе "Бар "Черный кот", потому что их никто не знал. Но ни эта музыка, ни философия абсолютно не моя. Никогда не слушал и не фанател".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тарас Тополя назвал артистов, с которыми никогда не выступает на одной сцене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!