Названа причина 'разрыва' Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: инсайдер рассказал, кто был инициатором

Слухи о возможном разводе одной из самых ярких пар Голливуда – Дженнифер Лопес и Бена Аффлека – подтвердил еще один инсайдер, близкий к паре. Неназванный информатор впервые раскрыл, что именно артистка стала инициатором разрыва, хотя в сети часто говорят, мол, несчастным в браке был актер.

Видео дня

Такие выводы делали, глядя на многочисленные мрачные и безэмоциональные фото с женой. Однако, как рассказали журналистам Daily Mail, недовольное поведение Аффлека было не следствием проблем, а их причиной.

Как поделился инсайдер, пожелавший сохранить анонимность, Лопес больше не пытается спасти свой брак и не чувствует, что существуют способы решить недоразумения между влюбленными.

"С Дженни достаточно, и она действительно пыталась, но больше ничего не может поделать. Все становится не лучше, а хуже", – сказал источник.

Более того, по информации издания, именно 54-летняя певица ушла от мужа, поэтому и искала новый дом. Актера считают "ворчливым и негативным".

Артистка, как утверждается, грустит, но не отчаивается. Сейчас она проводит больше времени с двойняшками Максом и Эммой, занимается спортом и планирует тур в 2025 году. Она отменила гастроли, которые должны были начаться в июле, чтобы "прийти в себя".

Инсайдер также добавил, что Лопес очень расстраивается из-за статей и постов, где ее обвиняют в разводе, упрекают за чрезмерный показ личной жизни и прочее.

"Бен – отличный парень, но он может быть сварливым и мрачным. Я думаю, мир видел это на фотографиях, например, когда они были на "Грэмми" в прошлом году. Он не улыбался. Если бы они увидели, как все было на самом деле, то не стали бы нападать на нее. Он курит, ругается и выглядит раздраженным большую часть времени. Отличный режиссер и актер, но с ним не так уж смешно", – объяснил информатор издания.

Ранее OBOZ.UA писал, что эксперт по языку тела оценила поведение Дженнифер Лопес после вопроса о разводе с Беном Аффлеком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!